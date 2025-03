Otro juego reciente hace «una Concord», dejará de funcionar y será retirado de las tiendas

El triste caso de Concord —un juego que fue retirado de las tiendas y dejó de funcionar poco tiempo después de su lanzamiento— se ha vuelto a repetir. El estudio Mountaintop anunció a apenas dos semanas de lanzar la temporada 1 de su título multijugador competitivo de disparos Spectre Divide que su juego dejará de funcionar en los próximos días y lo retirará de las tiendas. Las malas noticias no terminan ahí, pues también anunciaron el cierre del estudio. El juego había sido lanzado con una pretemporada en septiembre de 2024 y apenas alcanzó a cumplir seis meses.

Spectre Divide parecía tener todos los elementos necesarios para convertirse en un éxito. Fue creado por veteranos que trabajaron en Apex Legends, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Halo, Overwatch y Valorant, tenía el respaldo del megapopular ‘streamer’ Shroud, mucha personalidad visual y ofrecía algo diferente a sus competidores: partidas de 3 contra 3 en las que los jugadores podían cambiar usar la mecánica de Dualidad para cambiar entre su personaje y un ‘espectro’ en otra posición.

Pero a pesar de eso, Spectre Divide «no alcanzó el nivel de éxito que necesitaban para sostener el juego y mantener el estudio a flote». Esas fueron las palabras del director de Mountaintop Nate Mitchell en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del juego.

El mismo comunicado informa que reembolsarán a sus jugadores todo el dinero que gastaron desde que comenzó la temporada 1 y les agradecen por haber jugado su título. También dicen que trataron sin éxito de conseguir un distribuidor o inversiones para mantener el juego a flote.

A final de cuentas, Spectre Divide fracasó por las mismas razones por las que fracasó Concord: trataron de competir en un mercado saturado en el que un puñado de juegos tienen dominio completo. No importaba que algunos consideraran que el juego era mejor que Valorant o que Counter-Strike, la gran mayoría de jugadores no van a abandonar los títulos en los que han invertido tanto tiempo y dinero por un recién llegado. La falta de jugadores desanimó a los posibles interesados, que llenaron la reseñas de Steam de comentarios negativos precisamente porque no podían encontrar partidas.

A veces hay casos como el de Marvel Rivals que llegó a conquistar a los jugadores en el momento perfecto, pero esos son demasiado raros. Lamentamos mucho lo que pasó con Spectre Divide y esperamos que sus desarrolladores puedan encontrar trabajo pronto.