El juego gacha de chicas caballo Umamusume: Pretty Derby llegará a occidente

Hay tanta variedad de juegos gacha que si me dijeran que hay uno en el que administramos y entrenamos a chicas caballo no me sorprendería. Miento. Me sorprendió mucho descubrir que en realidad existe un juego gacha con chicas caballo, se llama Umamusume: Pretty Derby y está basado en un popular ‘anime’ que ya tiene tres temporadas.

Este juego salió hace algunos años en Japón y es bastante popular allá. Finalmente se anunció que habrá una versión traducida al inglés para occidente. Pueden ver el video de introducción del juego a continuación.

Además de conocer a las chicas que son a la vez idols y caballos que participan en carreras, ese video no nos dice mucho. Sobre su jugabilidad. Umamusume: Pretty Derby es un juego que combina simulación de carreras, administración y elementos de novela visual en el que conseguimos personajes mediante el tradicional —y usualmente explotador—sistema gacha. Eso significa que pagamos para obtener personajes, objetos o cosméticos al azar.

Pueden hacerse una mejor idea de cómo es su jugabilidad viendo el siguiente video. Los textos están en japonés, pero la versión que llegará aquí estará en inglés. No hay noticias sobre una posible versión en español.

El anime en que está basado este juego gacha actualmente está disponible en Crunchyroll con subtítulos en español.

Todavía no tenemos información sobre la fecha en que Umamusume: Pretty Derby estará disponible en inglés para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android, pero debería salir este mismo año y será gratis. Para sorpresa de muchos, no será distribuido por Crunchyroll, sino por la misma Cygames.