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El juego indie de plataformas en 3D Spanky «Bat-a-Swing» está inspirado en los años 30, la música swing y caricaturas viejas al estilo Cuphead

"It's spanking time"

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El estudio italiano Green Flamingo tiene una interesante combinación de ideas para hacer realidad. Su primer juego será un título de plataformas ‘de mascota’ en 3D, mucha música electro swing que determinará el ritmo de la acción y gráficos al estilo de Cuphead inspirados en las caricaturas de Fleischer Studios de los años 30. Se llamará Spanky «Bat-a-Swing» y aunque todavía falta mucho para que salga a la venta, ya tiene nuestra atención.

Si todo sale bien, este título saldrá para Nintendo Switch y para PC mediante Steam en el año 2027. Pueden hacerse una idea de cómo será viendo el siguiente tráiler.

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Si les causa curiosidad, no tienen que esperar tanto para probarlo. Ya pueden encontrar una demo gratis en Steam de Spanky «Bat-a-Swing» en la que pueden ayudar a Spanky el Murciélago a darle una lección al alcalde Metrognome.

Si les gusta lo que ven, pueden solicitar un cómic sobre la historia del juego gratis en su página oficial y apoyar el proyecto en Kickstarter.

Últimamente hemos notado que los juegos de plataformas en 3D se están poniendo nuevamente de moda en el mundo indie. Aunque algunos de ellos no pretenden ser más que clones que aprovechan la nostalgia hacia Super Mario 64 y Banjo-Kazooie, otros tienen ideas muy interesantes y de verdad están innovando en el género. Esperamos que el juego de Spanky pertenezca al segundo grupo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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