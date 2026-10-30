Su emotivo tráiler lo volvió viral: el bello video del juego indie Drawquarium

Lo más difícil para un juego indie hoy en día es darse a conocer. Cada día salen cientos de nuevos juegos en Steam compitiendo por nuestra atención y es tristemente común que obras de gran calidad nunca lleguen a los ojos de los jugadores que podrían apreciarlas. Es por eso que celebramos esas contadas ocasiones en que un título se vuelve viral y ayuda a sus creadores a encontrar su público. Eso le está pasando a Drawquarium un adorable juego que atrapó el corazón de los jugadores gracias a un tráiler profundamente emotivo.

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Se trata de un juego en el que dibujamos peces en una aplicación similar a Paint para depositarlos en un acuario y cuidarlos que fue anunciado hace casi un año sin llamar mucho la atención. Pero su más reciente tráiler resultó tan atrapante que en unos poco días llegó a tener cientos de miles de fans. Aunque fue compartido por publicaciones como IGN, GameTrailers e Indie Games Hub en YouTube, fue la publicación de la cuenta de Twitter Cartoons On The Moon la que se viralizó, acumulando rápidamente cientos de miles de vistas, ‘me gusta’ y retweets.

El emotivo tráiler de DRAWQUARIUM:



Un juego indie de arte donde dibujas y crías a los peces que nacieron de tu imaginación. pic.twitter.com/LdtkaVrISa — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) October 29, 2026

Las razones de la popularidad del tráiler de Drawquarium resultan obvias para cualquiera que lo haya visto. En solo tres minutos narra la historia de una persona que ama hacer dibujos pero que abandona su arte por su trabajo, descubre la IA generativa que crea lo que quiere en instantes y luego redescubre su amor por hacer algo tan sencillo como dibujar un pez.

Su mensaje rechazando la IA generativa y declarando con amor que «el arte es humano» también ha resonado enormemente con la audiencia, la cual esta hastiada de escuchar sobre el uso de esta repudiada tecnología en los videojuegos.

La cuenta oficial del juego, que en los últimos días ha ganado miles de seguidores, se expresó agradeciendo a todos por el amor que ha recibido su tráiler.

MOOOOM, that post has almost 100,000 likes!

What's going on here? Am I dreaming?



THANK YOU ALLLL! 😮 https://t.co/xCeQcMT4cJ — Drawquarium (@DrawquariumGame) October 30, 2026

Drawquarium saldrá a la venta para PC mediante Steam el viernes 13 de noviembre de 2026. Pueden agregarlo a su lista de deseados aquí.