Consigan gratis el genial juego indie Gravity Circuit para celebrar el anuncio de Gravity Circuit 2

El estudio Domesticated Ant Games y la distribuidora Dear Villagers aprovecharon la semana de anuncios del Summer Game Fest para revelar Gravity Circuit 2, la secuela de su popular juego indie de 2023. Si no han jugado el primer juego de esta serie, no hay problema porque están celebrando el anuncio ofreciendo Gravity Circuit completamente gratis.

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Este es un juego de acción y plataformas en 2D fuertemente inspirado por clásicos de los años 80 y 90 para la consola NES como los Mega Man. La historia nos lleva a un futuro habitando solamente por robots en el que un guerrero solitario llamado Kai, maestro del circuito gravitacional, debe ayudar al debilitado Escuadrón de Vigilancia a enfrentar a un ejército infectado por un virus digital.

Pueden hacerse una mejor idea de cómo es este título viendo el tráiler a continuación.

¿Les llama la atención? Entonces vayan a Steam antes del mediodía del domingo 14 de junio de 2026 para reclamarlo gratis, pues se encuentra con un 100% de descuento hasta esa fecha.

Solo tienen que seguir el enlace que les dimos y buscar el botón Agregar a la cuenta.

Pero no olvidemos que Gravity Circuit está gratis para promocionar la recientemente anunciada secuela. Pueden ver su tráiler a continuación.

Gravity Circuit 2 saldrá para PS5, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store en el año 2027.