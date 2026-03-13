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Juego indie le devuelve a Microsoft su apoyo económico para protestar contra las acciones de la compañía

Hay que ser coherentes con la ideología.

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Aquí no nos hemos censurado a la hora de criticar todas las terribles acciones que ha cometido Microsoft —y por extensión Xbox— en los últimos años. Hemos criticado sus numerosos despidos, su trabajo con la terrible IA generativa, el aumento de precio del servicio Game Pass y sobre todo su apoyo a Israel en su genocidio contra el pueblo palestino. Es por eso que aplaudimos la decisión del estudio independiente holandés Speculative Agency, que decidió devolverle a Microsoft el apoyo económico que les dio para su juego All Will Rise para apoyar el boicot contra la compañía.

All Will Rise es un RPG de construcción de mazos en el que controlamos a un grupo que busca llevar un billonario a la cárcel por haber acabado con la vida de un río. Pueden ver cómo se juega en el tráiler a continuación.

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El estudio Speculative Agency realizó una campaña en Kickstarter para financiar su juego pero también aceptó ayudas económicas de empresas como Microsoft. Cuando decidieron apoyar la campaña de boicot No Games For Genocide —que busca informar a las personas del apoyo de Microsoft a las horribles acciones de Israel y boicotearlo para causar que lo retiren— tuvieron que terminar su contrato con Microsoft, buscar forma de conseguir el dinero que perdieron para poder terminar el juego y aceptar que iban a perder a los usuarios de Xbox. Sin embargo, dicen que esto vale absolutamente la pena por la urgencia de la situación humanitaria.

Dado que All Will Rise es un juego con una filosofía claramente anticapitalista y revolucionaria, la decisión del estudio independiente de devolverle el apoyo económico a Microsoft es coherente con su ideología. De no haberlo hecho se hubiera sentido un poco hipócrita.

All Will Rise aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero pueden visitar su página en Steam para agregarlo a su lista de deseados y descargar la demo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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