Creadores de un popular juego indie ofrecieron disculpas por organizar un concurso de «arte IA», pero los jugadores siguen furiosos

Party Animals es un genial juego indie multijugador en el que controlamos adorables animalitos destruyéndose entre sí a golpes. Desde su lanzamiento en el año 2023 ha acumulado una ferviente base de jugadores y ha tenido múltiples actualizaciones de contenido que en general han sido muy bien recibidas. Es uno de esos raros ejemplos de «juego como servicio» indie exitoso… y estuvo a punto de arruinarlo todo con una mala decisión: hacer un concurso de arte IA.

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El pasado 12 de mayo, el estudio Recreate Games anunció en sus foros y cuentas de redes sociales un concurso invitando a los fanáticos del juego a crear videos cortos usando herramientas de IA generativa en el que podían ganar un premio mayo de hasta 15.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 57 millones de pesos colombianos).

Party Animals AI Video Contest is about to begin!



What wild ideas have you had for Party Animals? Join the "Golden Paw Awards" now — Party Animals 1st AI Video Contest!



A short film you've been dreaming of making, a story that breaks all the rules, a character tribute to your… pic.twitter.com/kWgY4zvQT0 — Party Animals (@party_animals) May 13, 2026

El rechazo comenzó de inmediato. Montones de jugadores respondieron a las publicaciones mencionando lo decepcionados que estaban de que el estudio apoyara la IA generativa —una tecnología que no solo funciona gracias a contenido robado, sino que se ha comprobado que consume demasiados recursos naturales para funcionar— y declarando que no solo iban a desinstalar el juego, sino boicotearlo.

Efectivamente, el juego que contaba con reseñar mayormente positivas en Steam comenzó a recibir cientos de reseñas mayormente negativas.

El rechazo fue tal que el estudio tuvo que pronunciarse al respecto. En una nueva publicación hecha dos días después anunciaron que están al tanto del rechazo que generó el concurso y le pidieron a los mismos jugadores de Party Animals que les dijeran qué hacer. A continuación pueden leer nuestra traducción al español de su mensaje:

Hola a todos. Queremos hablar de la reciente discusión sobre el concurso de videos IA y antes que nada lamentamos mucho haber molestado a los jugadores con este evento. También lamentamos que no comunicamos claramente todo antes de comenzar.



Nuestra meta original era bajar la barrera para crear. En pasados concursos, vimos jugadores con grandes ideas que no pudieron darles vida porque no estaban familiarizados con herramientas para editar, modelar o animar. Esperábamos que la IA fuera una herramienta más accesible que le permitiera a más personas tomar parte.



Dicho eso, entendemos las preocupaciones alrededor del contenido IA. No queremos desechar el trabajo hecho a mano ni irrespetar a los artistas. Para nosotros, la IA es solo otra herramienta y lo que nos importa es la idea, la expresión y el resultado final. Queremos dejar el siguiente paso a la comunidad. Por favor voten en lo que debemos hacer:



1 – Cancelar el concurso de video IA

2 – Cambiarlo por un concurso de arte no hecho por IA

3 – Dejar la categoría IA y hacer otra categoría para arte hecha a mano

Hi everyone. We’d like to address the recent discussion around the AI video contest, and first of all, we’re sorry for upsetting players with this event. We’re also sorry that we didn’t communicate with everyone clearly enough before the event started.



Our original goal was to… — Party Animals (@party_animals) May 14, 2026

Al momento de hacer esta nota, los resultados se decantan por cancelar el concurso por completo.

Pero esto no ha sido suficiente. El mensaje del estudio de que «para nosotros, la IA es solo otra herramienta» está haciendo a muchos jugadores creer que Party Animals tiene contenido creado por IA que no discuten en su página de Steam y dicen que continuarán sus intenciones de boicotear el juego hasta que Recreate Games no lo aclare.

Realmente resulta difícil entender cómo el estudio pensó que esto era buena idea. El rechazo al contenido creado por IA generativa es masivo en la comunidad videojugadora y ya han habido montones de ejemplos de estudios que se han metido en controversias por usar estas herramientas. Algunos jugadores más «conspiranóicos» creen que el concurso fue patrocinado por alguna herramienta de IA anónima y que les pagaron a los creadores del juego para hacerlo.

En todo caso, es probable que Party Animals no recupere su buena imagen después de esto. La lección es: simplemente no usen herramientas de IA en sus juegos y no apoyen a los que las usan.

Party Animals está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y para PC mediante Steam.