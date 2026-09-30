El juego indie Queen’s Domain, inspirado en el clásico King’s Field, ya tiene fecha de lanzamiento en PC y consolas

Aunque los juegos inspirados en Dark Souls siguen saliendo por montones, los títulos inspirados en el juego que inspiró a Dark Souls no se están quedando atrás. Nos referimos a títulos que toman elementos del clásico juego para PSX de FromSoftware King’s Field como Lunacid y el esperado Queen’s Domain, el cual finalmente tiene fecha de lanzamiento tanto para PC como para consolas.

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Este título desarrollado por el estudio independiente Freshly Baked Games LLC (creadores del bizarro The New Flesh) y distribuido por Future Friend Games saldrá a la venta el viernes 30 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.

A continuación compartimos el nuevo tráiler que revela los extraños enemigos que vamos a enfrentar y encuentros con otros personajes igualmente raros.

Queen’s Domain es un RPG de acción y exploración en primera persona con gráficos estilo retro. Controlamos a un guerrero que se adentra en la misteriosa isla de Neasied en busca de su padre y de resolver los secretos que esconde este lugar. Cuenta con una espada legendaria que le permite «volar» entre plataformas, lo cual es clave para recorrer el mundo.

Si están interesados, aquí les dejamos los enlaces al juego en todas las plataformas para que lo agreguen a sus listas de deseados: Steam, Nintendo, PlayStation y Xbox.