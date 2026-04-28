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Hay demasiados ‘dad games’, así que para variar vamos a controlar a una mamá que debe proteger a su hija de los zombis en este juego indie

Por fin, un "mom game".

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Pragmata es solo él último en una larga serie de «juegos de papás» en los que controlamos a una figura que debe proteger un niño o una niña del peligro. Es casi un género en sí mismo y a éste pertenecen títulos tan conocidos como God of War (2018), The Walking Dead, Bioshock Infinite, Eastward y por supuesto The Last of Us. Eso hace que nos preguntemos, ¿dónde están los juegos de mamás protegiendo a los niños? Definitivamente los hay —Bayonetta puede ser considerado uno de ellos— pero no están tan popularizado.

Vamos a ir cambiando eso poco a poco y desde abajo, desde el mundo de los juegos indies. El estudio Painted Black Games y la distribuidora Silver Lining Interactive presentan The Road Of Dust And Sorrow, un juego de acción, supervivencia y terror en el que controlamos a Katherine, una aguerrida mujer que recorre los restos de la civilización junto a su hija Ava en busca de un mejor futuro para ambas.

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Pueden ver el tráiler de revelación a continuación.

La historia nos habla de un experimento fallido que convirtió a las personas en criaturas salvajes llamadas dusters y una secta que ha recurrido al canibalismo para sobrevivir. Tendremos que abrirnos paso enfrentando a los monstruos, resolviendo puzles y encontrando caminos ocultos. Aunque es un juego en 2D, los desarrolladores dicen que se inspiraron en juegos de terror de los 90 como Resident Evil y Silent Hill.

The Road of Dust and Sorrow aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero ya pueden agregarlo a sus listas de deseados en Steam y en itch.io. Muy pronto también tendremos disponible una demo en ambas plataformas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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