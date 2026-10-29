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Este juego indie en el que controlamos a una poderosa jefe final por fin llegará a consolas

¿Cuántas veces podrás defenderte?

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La Reina Oscura es tan poderosa que cuando el héroe finalmente llegó ante ella para liberar al reino de su maldad, ella acabó con él de un solo golpe. Las cosas podrían haber terminado ahí, pero esto es un videojuego y eso significa que el héroe va a volver a intentar derrotar a la jefe final una y otra y otra y otra vez. Ese es el planteamiento de The Dark Queen of Mortholme, un interesante juego indie narrativo con un poco de acción que ya estaba disponible en PC y que pronto saldrá al fin en consolas.

El estudio Monster Theater y la distribuidora Rhine Games anunciaron que este título saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|D y Nintendo Switch el jueves 3 de diciembre de 2026. A continuación pueden ver el tráiler de su versión para la consola de Nintendo.

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Este juego —que además está disponible para PC mediante itch.io y Steam— es una experiencia sumamente corta que se puede completar entre 30 minutos y una hora, pero ha sido muy alabada por su narrativa y la forma en que profundiza en la relación del jugador con los personajes que controla.

También es un juego bastante barato, así que no tienen muchas excusas para no darle una mirada.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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