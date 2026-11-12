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La sirvienta robot del juego indie Unlimited Maid Works hace que las tareas del hogar sean divertidas

A limpiar que la partida se va a acabar.

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Aunque hay que hacerlas, limpiar la casa y hacer la comida pueden ser tareas agotadoras y aburridas en la vida real, pero no tienen por qué ser así en los videojuegos. El estudio independiente Clumsy Tails parece muy apegado a esa idea y anunció Unlimited Maid Works, un curioso roguelite en el que controlamos a una empleada doméstica robot encargada de dejar varios hogares rechinando de limpios.

Pueden ver el tráiler de este juego indie a continuación.

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En Unlimited Maid Works vamos a visitar diferentes casas generadas aleatoriamente y que tienen diferentes requisitos de limpieza. A medida que las arreglamos y servimos a sus habitantes —y lo que nos piden en cada una puede ser muy diferente de otra— vamos mejorando a nuestra mucama robot para crear un ‘build’ que se acomode a nuestros objetivos. También vamos a cocinar, decorar, cuidar sembrados y más.

Cuando terminemos, nuestro puntaje pasará a ser parte de una tabla de clasificación para ver cómo se compara nuestro rendimiento al de otros jugadores. Por supuesto, también podemos personalizar la protagonista con atuendos y objetos cosméticos a gusto.

Unlimited Maid Works todavía no tiene fecha de lanzamiento definida, pero si nos interesa podemos visitar su página de Steam y agregarlo a nuestra lista de deseados.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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