Así es el juego oficial de Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters) en Roblox

La aventura de Rumi, Mira y Zoey fue definitivamente uno de los grandes eventos de la cultura pop el año pasado. Esta película no solo batió récords de audiencia en Netflix, sino que dio origen a una enorme comunidad de fanáticos y fanáticas que no solo están creando fanart, fanfics y cosplay, sino también consumiendo vorazmente todos los productos relacionados con la película que salen a la venta, desde simples afiches hasta figuras altamente detalladas. Eso hace que nos preguntemos, ¿Dónde están los videojuegos de Las Guerreras K-Pop (o K-Pop Demon Hunters si prefieren el nombre en inglés)? Están en Roblox, obviamente.

Para bien o para mal, Roblox se ha convertido en la plataforma por excelencia de videojuegos para los y las ‘gamers’ más jóvenes y es allí donde solemos ver las adaptaciones de las películas y caricaturas de moda. K-Pop Demon Hunters no es la excepción y aunque están llenos de juegos ‘bootleg’ creados por fans, también hay un juego oficial de la cinta animada y pueden ejecutarlo desde aquí.

El juego de Las Guerreras K-Pop en Roblox es un título que combina secuencias de acción en la que creamos nuestro propio personaje para combatir demonios y proteger el Honmoon con momentos de ritmo en los que debemos seguir los bailes de HUNTR/X. A medida que jugamos desbloqueamos nuevos trajes, equipamientos, mascotas y objetos para personalizar el apartamento.

Este juego salió a comienzos de diciembre, pero recientemente recibió una actualización que agrega a los Saja Boys. Habrá otra actualización de contenido el viernes 13 de febrero de 2026.

La verdad es que hubiéramos preferido un juego completo de K-Pop Demon Hunters hecho a parte de Roblox —tal vez un beat em’ up o un RPG de combates por turnos— pero hay que aceptar que la mayoría del público infantil a duras penas mira las consolas y juegos tradicionales a menos que sea para jugar experiencias de Roblox en una pantalla más grande que la de su teléfono.

Roblox está disponible gratis con microtransacciones de pago para teléfonos móviles, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC. Las Guerreras K-Pop se puede ver en Netflix.