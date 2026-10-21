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El juego de Los diarios de la boticaria ya tiene fecha de lanzamiento

Su cita con Maomao ha sido programada.

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Uno de los títulos que esperamos con más ansias del próximo año está basado en un anime que nos tiene atrapados. Es The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, el juego de exploración y misterio de Los diarios de la boticaria (Kusuriya no Hitorigoto) que finalmente tiene fecha de lanzamiento.

Gracias a un nuevo tráiler de Koei Tecmo America pudimos conocer más detalles sobre este título, su historia, jugabilidad y descubrir que saldrá a la venta el jueves 18 de marzo del 2027 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Pueden ver este nuevo video con voces en japonés y subtítulos en inglés a continuación.

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Por si no conocen la historia original, la protagonista de Los diarios de la boticaria es Maomao, una boticaria que comienza a trabajar en el palacio de un reino inspirado en la China de la Dinastía Tang para resolver los misterios de la corte. En el juego —cuya historia ha sido conceptualizada por la autora original Hyūganatsu— Maomao comienza a investigar «Los Cinco Misterios y Cinco Maldiciones»: dos cadenas de fenómenos extraños y conspiraciones que afectan el Palacio Interior. El principal sospechoso es un hombre enmascarado que dice ser el hermano menor del emperador y que está sembrando el caos en la capital.

Para resolver los misterios tenemos que explorar el mundo, recoger ingredientes, preparar medicamentos, buscar pistas y hablar con los sospechosos y testigos para formular nuestras teorías. Parece que va a ser del agrado de aquellos que extrañan la saga Ace Attorney. Además de Maomao, habrán secciones de investigación y exploración en las que podremos manejar a Jinshi y al gato que también se llama Maomao.

Además de la fecha de lanzamiento y los nuevos detalles de los que hablamos, este tráiler de The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother revela que aquellos que compren el juego de forma anticipada y la edición deluxe recibirán paquetes de accesorios y nuevos trajes para Maomao, Jinshi y el gato tanto originales como otros que hemos visto en el manga y anime de Los diarios de la boticaria.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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