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Pronto tendremos un juego de Los diarios de la boticaria en el que resolveremos misterios junto a Maomao

Maomao contra los Cinco Misterios y las Cinco Maldiciones

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La serie de novelas ligeras, manga y anime Los diarios de la boticaria (conocida también como The Apothecary Diaries y por su nombre original Kusuriya no Hitorigoto) se ha vuelto muy popular en los últimos años y por eso no nos resulta extraño descubrir que pronto tendrá una adaptación al mundo de los videojuegos. Su nombre será
The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother y será un título de exploración y misterio con una historia original.

Este juego está siendo desarrollado por Gust (los mismos responsables de la serie Atelier) junto a Toho Games para Koei Tecmo. Saldrá a comienzos de 2027 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendom Switch 2 y para PC mediante Steam. Fue revelado en el Nintendo Direct de septiembre y pueden ver su tráiler completo a continuación.

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Por si no conocen la historia original, la protagonista de Los diarios de la boticaria es Maomao, una boticaria que comienza a trabajar en el palacio de un reino inspirado en la China de la Dinastía Tang para resolver los misterios de la corte. En el juego —cuya historia ha sido conceptualizada por la autora original Hyūganatsu— Maomao comienza a investigar «Los Cinco Misterios y Cinco Maldiciones»: dos cadenas de fenómenos extraños y conspiraciones que afectan el Palacio Interior. El principal sospechoso es un hombre enmascarado que dice ser el hermano menor del emperador y que está sembrando el caos en la capital.

Para resolver los misterios tenemos que explorar el mundo, recoger ingredientes, preparar medicamentos, buscar pistas y hablar con los sospechosos y testigos para formular nuestras teorías. Parece que va a ser del agrado de aquellos que extrañan la saga Ace Attorney.

También sabemos que los actores de voz del anime de Los diarios de la boticaria Aoi Yuki (Maomao), Takeo Otsuka (Jinshi) y Yohei Azakami (Guanyu) repetirán sus roles para este juego.

Koei Tecmo dijo que revelará más detalles sobre The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother a finales de septiembre durante Tokyo Game Show 2026. La verdad es que no tiene bastante interesados y creemos que puede gustar incluso a quienes no están familiarizados en las obras en las que está basada.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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