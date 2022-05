Es un buen momento para los fanáticos del universo fantástico creado por Tolkien. Además de la esperada serie de Amazon Prime Los Anillos del Poder y un ‘anime’ sobre los Rohirrim, hay varios videojuegos basados en la saga que están en desarrollo, como The Lord of the Rings: Gollum. Otro de ellos es un juego móvil gratis de EA titulado The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth (El Señor de los Anillos: Héroes de Tierra Media)

Este nuevo título fue anunciado junto a la renovación de la alianza entre EA y Middle-Earth Enterprises. Esta es la empresa encargada de manejar la licencia. Fredrica Drotos, jefe de la marca, expresó que el nuevo videojuego estará «inspirado únicamente en la Tierra Media, tal como se describe en las obras literarias de J.R.R. Tolkien».

También se reveló esta imagen:

Lo que sabemos sobre The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth (El Señor de los Anillos: Héroes de la Tierra Media) es que será un juego móvil gratis o ‘free-to-play’ del género RPG en que coleccionaremos personajes de la serie principal y El Hobbit, probablemente mediante un sistema ‘gacha’. Los combates, que representarán batallas conocidas de las historias de Tolkien, serán por turnos. También tendrá elementos sociales y multijugador competitivo.

Estaremos muy pendientes de más información sobre este título.

Fuente: IGN