Un tráiler y nuevos detalles del juego móvil Monster Hunter Outlanders fueron revelados en TGS 2025, abren inscripciones a la beta cerrada

Hay mucha curiosidad hacia esta colaboración entre Capcom y Timi Studios. Aunque la franquicia se ha asomado varias veces al mundo de los juegos móviles, Monster Hunter Outlanders será el intento de más alto perfil por conquistar al público que está pegado al teléfono. Al final de esta nota les diremos también cómo inscribirse en su beta cerrada.

Pero antes, demos una mirada al nuevo tráiler.

Nuestro protagonista contará con aliados llamados “aventureros” y tienen una gran variedad de habilidades diferentes que otorgan beneficios y efectos diferentes durante las cazas. Aunque no lo han confirmado, parece que estos serán los personajes que conseguiremos pagando o en un supuesto sistema gacha.

Los aventureros no reemplazarán a los Camaradas. Además de los Felyne, podemos estar acompañados de los nuevos Rutaco y Trillan. Cada uno cuenta con diferentes habilidades y podremos entrenarlos para que sean aún más efectivos.

Otra novedad de este juego móvil serán los Monstruos Radiantes de Aesoland, el escenario en que se desarrollan las aventuras. Estos monstruos cuya apariencia y habilidades son alteradas por el mineral único de la isla, la “Radiantita”, que los hace más violentos y peligrosos.

Monster Hunter Outlanders saldrá para teléfonos móviles iOS y Android en una fecha aún no revelada. Si están interesados en probarlo y quieren participar en la beta cerrada, pueden inscribirse siguiendo este enlace.