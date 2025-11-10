El juego móvil Resident Evil Survival Unit ya tiene fecha de lanzamiento, aquí tienen toda la información

Todavía sentimos mucha curiosidad hacia este nuevo título para teléfonos y dispositivos móviles que nos llevará de regreso a Raccoon City, pero afortunadamente no tendremos que esperar demasiado para poder satisfacerla. Capcom, Aniplex Inc. y Joycity finalmente revelaron la fecha de lanzamiento a nivel mundial del juego móvil Resident Evil Survival Unit junto a algunos detalles nuevos.

Si han estado pendientes de nuestro cubrimiento de este título ya saben que este es un juego de estrategia en el que podremos adquirir a los personajes más icónicos de la franquicia —entre los que están Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Barry Burton y Carlos Oliveira— para usarlos en combates contra los zombis y criaturas que asolan Raccoon City. Si tienen ganas de jugarlo, solo tienen que esperar al lunes 17 de noviembre de 2025, fecha en que se lanzará a nivel mundial. Es un juego gratis con microtransacciones, así que no tienen que pagar por él.

Ese tema de las microtransacciones tiene preocupados a los jugadores, pero los creadores insisten en que no será un juego gacha y que compraremos exactamente lo que queremos.

Además de revelar la fecha de lanzamiento del juego móvil, Aniplex también reveló que ya superaron los dos millones de prerregistros. Todos los jugadores que realicen este registro anticipado ya sea en la Play Store (Android) o en la App Store (iOS) recibirán algunos objetos gratis cuando el juego finalmente esté disponible.

Otros artículos, reseñas y guías sobre Resident Evil en GamerFocus