Videojuegos

El juego de Terrifier ya tiene fecha de lanzamiento

Justificando el miedo a los payasos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Art el payaso ha estado muy metido en el tema de los videojuegos últimamente. El año pasado hizo una aparición especial en Call of Duty y ahora podemos jugar con él en Fortnite, pero no pasará mucho tiempo antes de que lo veamos protagonizando Terrifier The ARTcade Game, que ya tiene una fecha de lanzamiento definida.

Este será un beat em’ up estilo clásico en el que podemos jugar con Art el payaso o uno de sus macabros asociados para masacrar a los enemigos que llenan los niveles. Tiene un bello arte en pixeles que nos recuerda al juego de Scott Pilgrim, música compuesta por Cody Carpenter —hijo de John Carpenter— y mucho ‘gore’. Saldrá a la venta el viernes 21 de noviembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

- Publicidad -

Recuerden que este juego se disfruta más con amigos, así que tiene un modo para hasta cuatro jugadores de forma local. No tiene modo en línea pero estos títulos son mejores cuando jugamos con alguien sentado al lado en el sofa.

A continuación pueden ver un nuevo tráiler.

Si quieren probar Terrifier The ARTcade Game antes de que salga, ya pueden descargar una demo gratis de este juego en su página de Steam para PC.

Más terror en GamerFocus

 El juego de Terrifier ya tiene fecha de…
El juego de terror Fear The Spotlight está…
Estas son las nuevas skins de Cheryl Mason,…
La historia de Silent Hill f explicada —…
Viernes 13: ranking de la mejor a la…
Silent Hill f y Bye Sweet Carole son…
Jahoda y Durin llegarán en la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, fecha y detalles
Filtración revela skins, objetos, mapa y fecha de Los Simpson en Fortnite
GDC afirma que las compañías que no asisten a la Game Developers Conference envían el mensaje de que «no les importa los desarrolladores»
Megaascenso presenta las megaevoluciones en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket
Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del centro comercial y las calles de Hess
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Jahoda y Durin llegarán en la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, fecha y detalles
No hay comentarios

Lo último

Silver Pines es un juego de terror legalmente diferente inspirado en Twin Peaks de David Lynch
Videojuegos
Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026
Videojuegos
SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta
Videojuegos
Una versión «mejorada» con IA de Scarface: The World is Yours, apareció sin licencia alguna en tiendas digitales
Videojuegos