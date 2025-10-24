El juego de Terrifier ya tiene fecha de lanzamiento

Art el payaso ha estado muy metido en el tema de los videojuegos últimamente. El año pasado hizo una aparición especial en Call of Duty y ahora podemos jugar con él en Fortnite, pero no pasará mucho tiempo antes de que lo veamos protagonizando Terrifier The ARTcade Game, que ya tiene una fecha de lanzamiento definida.

Este será un beat em’ up estilo clásico en el que podemos jugar con Art el payaso o uno de sus macabros asociados para masacrar a los enemigos que llenan los niveles. Tiene un bello arte en pixeles que nos recuerda al juego de Scott Pilgrim, música compuesta por Cody Carpenter —hijo de John Carpenter— y mucho ‘gore’. Saldrá a la venta el viernes 21 de noviembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

Recuerden que este juego se disfruta más con amigos, así que tiene un modo para hasta cuatro jugadores de forma local. No tiene modo en línea pero estos títulos son mejores cuando jugamos con alguien sentado al lado en el sofa.

A continuación pueden ver un nuevo tráiler.

Si quieren probar Terrifier The ARTcade Game antes de que salga, ya pueden descargar una demo gratis de este juego en su página de Steam para PC.