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El genial juego de terror Mouthwashing por fin tiene fecha de lanzamiento en consolas

Horror espacial como ningún otro.

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Los amantes de los juegos de terror en PC recibieron en 2024 un impresionante título indie que a día de hoy sigue siendo considerado entre los mejores del género, mientras que los usuarios de consolas observábamos con envidia. Se supone que eventualmente podríamos jugarlo en las plataformas de Nintendo, PlayStation y Xbox, pero el tiempo pasaba y nada que se hacía realidad. Por fin se acabo la espera y podremos vivir la pesadilla de la tripulación del Tulpar frente al televisor: Mouthwashing ya tiene fecha de lanzamiento en consolas.

Durante una presentación de la distribuidora Critical Reflex se reveló que este juego saldrá en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch el jueves 29 de octubre de 2027. ¡Eso es en solo unos pocos días!

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Este título de gráficos low-poly al estilo de las primeras consolas de PlayStation es una corta aventura narrativa (dura entre tres y cuatro horas) que cuenta la historia de la Tulpar, una nave espacial que se queda varada y sin posibilidad de rescate. La pequeña tripulación culpa a su capitán de la situación y buscan entre la carga provisiones para sobrevivir, pero solo encuentran enjuague bucal. Poco a poco las cosas se vuelven más terribles a bordo a medida que comienzan a perder la cordura.

Antes de su llegada a consolas, Mouthwashing ya era un éxito de crítica y nominado a múltiples premios. En su año de lanzamiento ganó el premio a Mejor Narrativa en The Horror Game Awards y llegó a muchas listas de lo mejor de 2024.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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