Geoff Keighley revela la misteriosa escultura de un juego que mostrará en The Game Awards

Faltan muy pocos días para la celebración de The Game Awards 2025 y además de la especulación sobre qué juegos podrían llevarse los premios, hay mucha discusión sobre qué nuevos tráileres podrían mostrar en el evento. Su organizador, Geoff Keighley, está agitando las aguas mostrando una misteriosa escultura con esqueletos, cocodrilos, demonios y otras criaturas que serán parte de uno de los juegos que planea mostrar.

El pasado viernes 28 de noviembre, Geoff Keighley publicó en su cuenta de Twitter la foto de esta estatua acompañada de las palabras regal.inspiring.thickness. De inmediato comenzó la especulación de los fanáticos sobre qué juego podría estar referenciando, siendo un nuevo God of War y una nueva expansión para Diablo IV las más mencionadas. Hay diseños en la escultura que encajan con lo que hemos visto en ambas franquicias.

Los detectives de Internet descubrieron rápidamente que las palabras «regal.inspiring.thickness» hacían referencia a unas coordenadas específicas en el sitio what3words.com, específicamente a un punto en el Desierto Mojave en California.

Quienes se atrevieron a ir descubrieron que efectivamente hay una estatua en el punto indicado y publicaron videos e imágenes más detallados de esta. Tras ver esto, la teorías de que se puede tratar de referencias a la segunda expansión de Diablo IV cobraron más fuerza, pero hay quienes siguen insistiendo en God of War por la presencia de una serpiente que recuerda un poco a Jörmungandr.

Pero eso no es todo. Los visitantes de esta escultura en horas de la noche descubrieron que tiene una iluminación especial y muy llamativa.

¿Qué creen ustedes que es? ¿God of War o Diablo IV como sugieren las especulaciones? ¿Algo totalmente nuevo? Lo sabremos el 11 de diciembre durante la presentación de The Game Awards o antes si alguno de los involucrados decide soltar la lengua.