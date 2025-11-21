Uno de los mejores juegos de Warhammer está completamente gratis en Steam (noviembre 2025)

Uno de los videojuegos más populares basados enl universo ‘grimdark’ creado por Games Workshop se encuentra en una oferta a la que no le podemos decir que no: 100% de descuento. Así es, ya mismo pueden ir a Steam y obtener Warhammer: Vermintide 2 totalmente gratis. Aunque la oferta es por tiempo limitado, una vez lo agreguen a su biblioteca se lo pueden quedar para siempre.

Este juego ha sido descrito por muchos como «Left 4 Dead en el universo Warhammer«, lo cual no es incorrecto debido a que esta es una aventura cooperativa de acción en primera persona en la que los ataques cuerpo a cuerpo tienen mucha importancia, pero es más complejo debido a la inclusión de árboles de talentos y otros elementos de RPG. Se desarrolla en la ‘Era de Sigmar’ (Warhammer medieval) y enfrentamos tanto al ejército del caos como a hordas de Skaven, los hombres rata.

Para obtener su copia de Warhammer: Vermintide 2 gratis para PC solo deben ir a la página del juego en Steam y dar clic o tocar el botón Añadir a la cuenta

Como se ve en la imagen, tienen que hacer esto antes de las 10:00 a.m. del domingo 23 de noviembre de 2025 (hora de Colombia) que es cuando el juego recuperará su precio normal de 70.000 pesos colombianos. Pero recuerden que una vez esté en su cuenta, se quedará ahí. No es una demo ni una prueba por tiempo limitado.