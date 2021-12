Como de costumbre, en The Game Awards 2021 no se habló solo de videojuegos ganadores de uno o varios premios, sino que también se hicieron unos cuantos anuncios interesantes. Entre estos se encuentra uno que llamó mucho la atención del público en todo el evento a pesar de que haya sido algo muy corto, pues se trata del nuevo juego de Wonder Woman.

El anuncio se hizo con un tráiler muy corto de tan solo 39 segundos. En este, podemos escuchar a la madre de la heroína advirtiendo sobre una nueva amenaza que «se avecina a nuestras cosas» (probablemente la tierra natal de Temiscira). Junto a esto, hay tomas del traje de Wonder Woman y el aspecto físico de ella. Más allá de eso no se mostró mucho más, así que todavía no hay detalles de jugabilidad o historia.

Por ahora lo que se sabe del juego de Wonder Woman es que será desarrollado por Monolith. A esta empresa se le conoce recientemente por trabajar en los títulos de El Señor de los Anillos, Middle-earth: Shadow of Mordor y Middle-earth: Shadow of War. Sin embargo, ha estado trabajando en distintas producciones desde 1997.

En cuanto a juegos modernos de héroes de DC, solo se había favorecido a Batman con la franquicia de Arkham. En cuanto a los otros dos miembros de «La Trinidad», hasta ahora Wonder Woman se roba el protagonismo y Superman todavía se limita a apariciones con muchos más personajes como en los títulos de Injustice.

Todavía no se ha hablado de ninguna fecha de lanzamiento, por lo que por ahora solo podemos aspirar a la revelación de más detalles en 2022.

Vía: GameSpot

Fuente: Game Awards