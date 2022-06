El espíritu de GoldenEye 007 vive en Agent 64: Spies Never Die

Estábamos convencidos que tendríamos noticias sobre el supuesto ‘remake’ del juego GoldenEye 007 durante la presentación de juegos de Xbox y Bethesda, pero no fue así. Aún así, no hay razón para que los fanáticos de este gran clásico estén tristes, ya que podrán revivir toda su gloria en el juego independiente Agent 64: Spies Never Die.

Este título es obra del desarrollador Replicant D6 y no hace ningún esfuerzo en ocultar de dónde viene su inspiración. Durante la presentación de juegos de PC Gaming Show, auspiciada por PC Gamer, pudimos dar una mirada al nuevo tráiler del juego.

Si extrañan GoldenEye 007 y no pueden esperar por probar Agent 64: Spies Never Die, les tenemos otra buena noticia porque una demo especial de este juego ya está disponible gratis en Steam. Esta demostración incluye un mapa, diferentes dificultades que alteran la misión y la jugabilidad pertenece a una versión «casi finalizada» del juego, según explica el desarrollador.

Aunque no tiene una fecha de lanzamiento Se espera que el juego Agent 64: Spies Never Die salga a la venta antes de que termine el año 2022. Estará disponible para Steam. No sabemos si llegará a otras plataformas.

