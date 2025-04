Juegos de la línea Nintendo Switch 2 Edition también cuestan $80 dólares estadounidenses

Con la revelación completa de Nintendo Switch 2 y su primera oleada de juegos, la mayor queja por parte del público se centró en el precio de la mayor apuesta de lanzamiento: Mario Kart World por $80 USD. Esta es la franquicia más popular y vendida de la compañía, por lo que tiene sentido que por primera vez en la historia un Mario Kart abra el telón de la nueva generación de Nintendo. Son 10 dólares más que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Switch 1, un estándar que parece extenderse a otros juegos con ediciones dedicadas para Switch 2.

Tras la apertura de reservas de Nintendo Switch 2, paquetes en conjunto con Mario Kart World y accesorios, también vemos enlistados en tiendas como Walmart o Target de Estados Unidos varios títulos de la consola. Referente a la línea Nintendo Switch 2 Edition –juegos que vienen completos en el cartucho tanto la base como su expansión de Switch 2–, estos aparecen con un precio de $80 USD, tal como Mario Kart World. Lo cual es, francamente sorprendente, teniendo en cuenta que son mejoras a juegos originales del primer Switch. Con contenido extra para Mario Party y Kirby.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV y Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World son los juegos de la línea Nintendo Switch 2 Edition con el mismo precio de Mario Kart World. En el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, este se encuentra publicado a $70 USD, pero recordemos que el juego no incluye la Suscripción de expansión o DLC. Esta sigue siendo un artículo independiente disponible para su compra ($19.99 USD) en la Nintendo eShop, que consta de Las pruebas legendarias y La balada de los campeones.

Nintendo previamente confirmó que este paquete de mejoras Nintendo Switch 2 Edition serán una actualización gratuita para los jugadores que ya tengan BotW o TotK y una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Cada paquete de Zelda para Switch 2 costará $9.99 USD si ya tienes el juego para Switch 1, donde Breath of the Wild está a $60 y Tears of the Kingdom a $70 USD. Los paquetes de mejora para Switch 2 de Super Mario Party Jamboree y Kirby and the Forgotten Land tienen un precio de $20 USD cada uno y no hacen parte de NSO + Expansion Pack.

No olvides repasar cuánto pesan los juegos de Nintendo Switch 2 para que no te falte el almacenamiento.