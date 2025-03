Robocop encabeza los juegos de PS Plus Essential de abril de 2025

Los suscriptores del servicio de PlayStation vamos a recibir una interesante tripleta de títulos este mes que se avecina. La lista de juegos que se unirán al nivel Essential de PS Plus en abril de 2025 está encabezada por el sorprendente juego de Robocop de Teyon y Nacon, que está acompañado de un título de terror multijugador asimétrico y una entrada en la serie Digimon.

Son los siguientes:

Rococop Rogue City (PS5)

(PS5) The Texas Chainsaw Massacre (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential (y en consecuencia en Extra y Deluxe también) entre el martes 1 de abril y el lunes 5 de mayo de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Veamos los tráileres de cada uno de ellos:

El excelente juego de acción en primera persona Robocop: Rogue City es una fantástica recreación de la estética e ideas detrás de la famosa película de Paul Verhoeven. Pronto tendrá una pequeña secuela ‘stand-alone’.

The Texas Chainsaw Massacre es un juego de horror asimétrico para varias personas al más puro estilo Dead by Daylight. Uno de los jugadores toma control de uno de los asesinos que han aparecido en la saga de películas de La Masacre de Texas mientras los demás buscan la forma de huir.

Si juegan Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory se encontrarán con la secuela del RPG Digimon Story: Cyber Sleuth. En esta tendremos que sumergirnos en el mundo digital tras ser acusados de un crimen que no cometimos.

Si no han reclamado aún Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors y TMNT: The Cowabunga Collection, que son los juegos del mes actual en PS Plus Essential, tienen que hacerlos antes de que llegue abril de 2025.

Pueden conocer más sobre los juegos de este mes en el blog oficial de PlayStation Latinoamérica.