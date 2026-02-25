Estos son los juegos de PS Plus Essential para marzo de 2026

Como se ha vuelto tradición en los últimos meses, el informante billbil-kun del sitio frances Dealabs ya había revelado cuál es uno de los juegos para PlayStation 5 que se unirán al servicio por suscripción de PS Plus Essential en el mes de marzo de 2026, pero ya tenemos confirmación oficial de todo el listado.
Son los siguientes:
- PGA Tour 2K25 (PS5)
- Slime Rancher 2 (PS5)
- Monster Hunter Rise (PS4/PS5)
- The Elder Scrolls Online: Gold Road Collection (PS4/PS5)
Estos juegos estarán activos para ser redimidos en el servicio PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 3 de marzo y el lunes 6 de abril de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.
PGA Tour 2K25 es la entrega anual del juego de golf con licencia oficial de la PGA desarrollado por HB Studios y publicado por 2K Games.
Slime Rancher 2 es un divertido juego en primera persona en el que cazamos y coleccionamos Slimes para criarlas a montones en una granja.
Monster Hunter Rise es una genial entrega de la serie de cacería de Capcom que salió originalmente para Nintendo Switch.
Finalmente, The Elder Scrolls Online: Gold Road Collection es una expansión del MMO desarrollado en el mismo universo de Oblivion y Skyrim que nos lleva a la Ciudad de Skingrad.
Si aún no lo han hecho aún todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de febrero de 2026 —Undisputed, (PS5), Subnautica: Below Zero (PS4, PS5), Ultros (PS4, PS5) y Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 2 de marzo de 2026.