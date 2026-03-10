Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración

Aunque surgieron rumores de que Final Fantasy XVI y Dragon’s Dogma 2 serían dos de los juegos que PlayStation agregaría a PS Plus Extra y Deluxe en el mes de marzo de 2026, parece que no será verdad. Según las siempre confiables filtraciones de bilbill-kun en Dealabs, los títulos que sí serán parte de estos niveles del servicio por suscripción son los siguientes, pero es posible que hayan más así que actualizaremos esta nota cuando Sony haga el anuncio oficial.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 17 de marzo de 2026.

JUEGO CONSOLAS PS PLUS Warhammer 40,000: Space Marine 2 PS5 Extra – Deluxe Persona 5 Royal PS4, PS5 Extra – Deluxe Madden NFL 26 PS5 Extra – Deluxe Metal Eden PS5 Extra – Deluxe The Lord of the Rings: Return to Moria PS5 Extra – Deluxe Astroneer PS4 Extra – Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en marzo de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que será retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos agregados este mes al nivel Essential, pueden encontrar toda la información al respecto aquí.