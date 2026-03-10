Videojuegos

Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración

Marines espaciales, ladrones de corazones y enanos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Aunque surgieron rumores de que Final Fantasy XVI y Dragon’s Dogma 2 serían dos de los juegos que PlayStation agregaría a PS Plus Extra y Deluxe en el mes de marzo de 2026, parece que no será verdad. Según las siempre confiables filtraciones de bilbill-kun en Dealabs, los títulos que sí serán parte de estos niveles del servicio por suscripción son los siguientes, pero es posible que hayan más así que actualizaremos esta nota cuando Sony haga el anuncio oficial.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 17 de marzo de 2026.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Warhammer 40,000: Space Marine 2PS5Extra – Deluxe
Persona 5 RoyalPS4, PS5Extra – Deluxe
Madden NFL 26PS5Extra – Deluxe
Metal EdenPS5Extra – Deluxe
The Lord of the Rings: Return to MoriaPS5Extra – Deluxe
Astroneer PS4Extra – Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en marzo de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que será retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos agregados este mes al nivel Essential, pueden encontrar toda la información al respecto aquí.

Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
