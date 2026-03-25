Juegos de Switch 2 también costarán más en formato físico que digital en América, igualando así la estrategia de Europa

Nintendo anunció que a partir de mayo, con el lanzamiento de Yoshi and the Mysterious Book, los títulos digitales publicados por Nintendo y exclusivos para Switch 2 tendrán un precio de venta sugerido por el fabricante diferente al de las versiones físicas. Yoshi and the Mysterious Book (Yoshi y el libro misterioso) tendrá un precio de $59,99 USD para la edición digital y de $69,99 USD para la edición física.

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«Los juegos de Nintendo ofrecen la misma experiencia tanto en formato físico como digital, y este cambio simplemente refleja los diferentes costes asociados a la producción y distribución de cada formato, ofreciendo a los jugadores más opciones para comprar y disfrutar de los juegos de Nintendo. Como siempre, los distribuidores establecen sus propios precios para los juegos físicos y digitales, y el precio de cada título puede variar», señaló la compañía de Kyoto en un comunicado.

Esta estrategia diferencial ya había sido aplicada en Europa desde el lanzamiento de Switch 2, pues los juegos de formato físico distribuidos por Nintendo como Mario Kart World cuestan 10 euros más que los digitales. No todos obtienen un precio completo de 90 euros en físico como dicho título, pues esto depende justamente de la importancia de la franquicia o el juego en cuestión. En el caso del nuevo juego de Yoshi, su precio establecido era de $60 USD y simplemente se está subiendo $10 USD a la versión física, en lugar de descontarlos para la edición digital.

Las diferentes plataformas poco a poco continúan incrementando el precio de los juegos y los aranceles comerciales ciertamente juegan una parte importante en esto. Recientes conflictos económicos por parte de Estados Unidos y el creciente temor a una recesión global, afectan en buena medida a la industria de los videojuegos.