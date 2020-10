Este Halloween va a ser diferente, pues tendremos que quedarnos en casa. Afortunadamente tenemos videojuegos muy apropiados para la fecha y Epic Games Store nos ofrece dos de ellos gratis esta semana: Blair Witch y Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Estos juegos se podrán descargar sin costo entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2020. El primero de ellos está basado en la popular película The Blair Witch Project y viene de mano de los creadores de la saga Layers of Fear.

Se trata de una aventura de terror en primera persona. Controlamos a un ex-policía con un pasado traumático que, con la ayuda de su fiel perro, se adentra en el misterioso bosque de Burskittsville para buscar a un niño desaparecido.

Pueden agregar Blair Witch gratis a sus bibliotecas de Epic Games Store entrando en este enlace y dando click en ‘Obtener’.

El otro juego no es tan aterrador, pero no le sobran los espantos. Es Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Este juego, obviamente, está basado en la popular franquicia de Los Cazafantasmas y se ubica canónicamente después de la segunda película. Lo mejor de todo es que nos permite jugar en compañía de un amigo.

Entren aquí y den click en ‘Obtener’ para tener gratis el juego de Ghostbusters.

También conocimos que el juego gratis de la próxima semana en Epic Games Store será el título de estrategia Wargame: Red Dragon.

