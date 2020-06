Varios juegos de EA aparecen en Steam

Parece que EA se dio cuenta que tener sus juegos restringidos a su plataforma propietaria para PC era una mala idea. Tras muchos años, los juegos de esta empresa han regresado a la tienda de Valve y ya podemos jugar muchos de estos en Steam.

En la página de EA en Steam ya podemos encontrar juegos como Mirror’s Edge, Sea of Solitude, Plants vs. Zombies: La Batalla por Neighborville, Star Wars Jedi: Fallen Order, Medal of Honor, Unravel Two, entre otros. También encontramos títulos pertenecientes a franquicias populares como Dragon Age, Need for Speed y Crysis, pero no todos ellos. Tampoco están allí algunos de los juegos más populares de la compañía, como Battlefield V, FIFA 20, The Sims 4 y Apex Legends. Estos siguen siendo exclusivos de la plataforma Origin.

Otra sorpresa es que el recién lanzado Command & Conquer: Remastered Collection también está disponible en Steam.

¡Pero eso no es todo! EA Access, el servicio de suscripción que permite jugar sin restricciones los juegos de esta compañía, también va a tener ventajas para los usuarios de Steam: acceso a juegos, demos, descuentos y más.

Esto es parte de una nueva iniciativa de EA que busca que sus juegos se puedan encontrar «donde quieras jugar». Ya veremos qué tal les funciona.

Fuente: Steam