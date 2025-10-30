Hay juegos de FNAF y Bendy gratis esta semana en Epic Games Store

Dos juegos de terror de dos de las franquicias de videojuegos más populares del género coronan las ofertas de juegos gratis en el mes de las brujas. Ya podemos descargar y disfrutar de Five Nights at Freddy’s: Into the Pit y Bendy and the Ink Machine completamente gratis para PC en Epic Games Store. Tienen hasta el 6 de noviembre de 2025 para redimirlos

Por si no lo conocen, Five Nights at Freddy’s: Into the Pit es un ‘spin-off’ de FNAF basado en la novela del mismo nombre en la que un niño descubre una piscina de pelotas en una pizzería mediante la que puede viajar al pasado, pero una aterradora criatura animatrónica deambula en sus alrededores. Se trata de un juego de terror en 2D con excelentes gráficos pixelados que nos obliga a usar sigilo y ser muy astutos para resolver sus puzles.

Por su parte, Bendy and the Ink Machine es un juego de disparos y acertijos en primera persona en el que recorremos un viejo estudio de animación invadido por criaturas de tinta. Tiene un ‘lore’ misterioso lleno de secretos y está fuertemente inspirado en la saga Bioshock.

Para obtener Five Nights at Freddy’s: Into The Pit gratis solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 30 de octubre y la misma hora del jueves 6 de noviembre de 2025 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Para conseguir Bendy and The Ink Machine hay que hacer lo mismo en la página de éste juego en la tienda.

Después del 6 de noviembre, ambos juegos dejarán de estar gratis y recuperarán su costo normal de $41.499 pesos colombianos cada uno. En ese momento pasará a estar gratis el juego Felix The Reaper.