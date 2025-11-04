Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las primeras semanas de noviembre de 2025

Game Pass sigue de capa caída debido a los cambios de precio y la mala imagen de Xbox sigue subiendo, pero si siguen suscritos a este servicio les interesa conocer cuáles son los juegos que llegan a la librería en noviembre de 2025 y cuáles la van a abandonar. Por supuesto, el plato fuerte del mes es Call of Duty: Black Ops 7.
Son los siguientes:
Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Dead Static Drive
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC
|5 de noviembre
|Sniper Elite: Resistance
|Cloud, PC, consolas
|Premium
|5 de noviembre
|Egging On
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC
|6 de noviembre
|Whiskerwood
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC
|6 de noviembre
|Voidtrain
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|7 de noviembre
|Great God Grove
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Premium
|11 de noviembre
|Lara Croft and the Temple of Osiris
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC, Premium
|11 de noviembre
|Pigeon Simulator
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC
|11 de noviembre
|Relic Hunters Legend
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC, Premium
|12 de noviembre
|Winter Burrow
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC
|12 de noviembre
|Call of Duty: Black Ops 7
|Cloud, PC, consolas
|Ultimate, PC
|14 de noviembre
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 31 de octubre de 2025
- Blacksmith Master (Cloud, consolas y PC)
- Football Manager 2024 (Cloud, consolas y PC)
- Frostpunk (Cloud, consolas y PC)
- Spirittea (Cloud, consolas y PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, consolas y PC)