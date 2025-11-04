Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass en las primeras semanas de noviembre de 2025

Mucho indie y una cosa que se llama Call of Duty.

Por Julian Ramirez
Game Pass sigue de capa caída debido a los cambios de precio y la mala imagen de Xbox sigue subiendo, pero si siguen suscritos a este servicio les interesa conocer cuáles son los juegos que llegan a la librería en noviembre de 2025 y cuáles la van a abandonar. Por supuesto, el plato fuerte del mes es Call of Duty: Black Ops 7.

Son los siguientes:

Tengan en cuenta que los títulos que se suman al nivel Premium posiblemente ya está disponibles en otros niveles de la suscripción. Los enlaces los llevan a los tráileres de cada juego.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Dead Static DriveCloud, PC, consolasUltimate, PC5 de noviembre
Sniper Elite: ResistanceCloud, PC, consolasPremium5 de noviembre
Egging OnCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC6 de noviembre
WhiskerwoodCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC6 de noviembre
VoidtrainCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium7 de noviembre
Great God GroveCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Premium11 de noviembre
Lara Croft and the Temple of OsirisCloud, PC, consolasUltimate, PC, Premium11 de noviembre
Pigeon SimulatorCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC11 de noviembre
Relic Hunters LegendCloud, PC, consolasUltimate, PC, Premium12 de noviembre
Winter BurrowCloud, PC, consolasUltimate, PC12 de noviembre
Call of Duty: Black Ops 7Cloud, PC, consolasUltimate, PC14 de noviembre

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio Game Pass el 31 de octubre de 2025

  • Blacksmith Master (Cloud, consolas y PC)
  • Football Manager 2024 (Cloud, consolas y PC)
  • Frostpunk (Cloud, consolas y PC)
  • Spirittea (Cloud, consolas y PC)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, consolas y PC)
Etiquetado:
Compartir este contenido
No hay comentarios

