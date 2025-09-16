Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de septiembre de 2025)

Si ya dejaron de jugar Silksong, pueden dar paso a los demás títulos que llegan este mes. Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Xbox sigue en la mala, pero vamos a conocer cuáles son los juegos que se unen al servicio por suscripción Game Pass en la segunda mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.
|JUEGO
|PLATAFORMAS
|GAME PASS
|FECHA
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Xbox One y Series
|Standard
|17 de septiembre
|For The King
|Xbox One y Series
|Standard
|17 de septiembre
|Overthrown*
|Xbox Series
|Standard
|17 de septiembre
|Deep Rock Galactic: Survivor
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC
|17 de septiembre
|Frostpunk 2
|Cloud, Xbox Series
|Ultimate
|18 de septiembre
|Wobbly Life
|Cloud, PC y Xbox Series
|Ultimate, PC, Standard
|18 de septiembre
|Hades
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Standard
|18 de septiembre
|Endless Legend 2*
|PC
|Ultimate, PC
|22 de septiembre
|Sworn
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC
|23 de septiembre
|Peppa Pig: World Adventures
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Standard
|25 de septiembre
|Visions of Mana
|Cloud, PC, Xbox Series
|Ultimate, PC, Standard
|25 de septiembre
|Lara Croft and the Guardian of Light
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC, Standard
|30 de septiembre
|Sopa
|Cloud, consolas y PC
|Ultimate, PC
|7 de octubre
Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.
Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, consolas y PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, consolas y PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, consolas y PC)
- Terra Invicta (PC)
Y terminemos con los tráileres de todos los juegos que se unen.