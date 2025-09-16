Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de septiembre de 2025)

Si ya dejaron de jugar Silksong, pueden dar paso a los demás títulos que llegan este mes. Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Xbox sigue en la mala, pero vamos a conocer cuáles son los juegos que se unen al servicio por suscripción Game Pass en la segunda mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.

JUEGO PLATAFORMAS GAME PASS FECHA Call of Duty: Modern Warfare III Xbox One y Series Standard 17 de septiembre For The King Xbox One y Series Standard 17 de septiembre Overthrown* Xbox Series Standard 17 de septiembre Deep Rock Galactic: Survivor Cloud, PC, Xbox Series Ultimate, PC 17 de septiembre Frostpunk 2 Cloud, Xbox Series Ultimate 18 de septiembre Wobbly Life Cloud, PC y Xbox Series Ultimate, PC, Standard 18 de septiembre Hades Cloud, consolas y PC Ultimate, PC, Standard 18 de septiembre Endless Legend 2* PC Ultimate, PC 22 de septiembre Sworn Cloud, PC, Xbox Series Ultimate, PC 23 de septiembre Peppa Pig: World Adventures Cloud, PC, Xbox Series Ultimate, PC, Standard 25 de septiembre Visions of Mana Cloud, PC, Xbox Series Ultimate, PC, Standard 25 de septiembre Lara Croft and the Guardian of Light Cloud, consolas y PC Ultimate, PC, Standard 30 de septiembre Sopa Cloud, consolas y PC Ultimate, PC 7 de octubre

Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, consolas y PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, consolas y PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, consolas y PC)

Terra Invicta (PC)

Y terminemos con los tráileres de todos los juegos que se unen.