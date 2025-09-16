Videojuegos

Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de septiembre de 2025)

Guerras modernas, dioses antiguos y... Peppa Pig.

Si ya dejaron de jugar Silksong, pueden dar paso a los demás títulos que llegan este mes. Siempre que publicamos una de estas noticias tenemos que recordar los despidos de empleadoscierres de estudios, cancelaciones de juegos y la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. Xbox sigue en la mala, pero vamos a conocer cuáles son los juegos que se unen al servicio por suscripción Game Pass en la segunda mitad del mes de septiembre de 2025 y cuáles lo van a abandonar.

JUEGOPLATAFORMASGAME PASSFECHA
Call of Duty: Modern Warfare IIIXbox One y SeriesStandard17 de septiembre
For The KingXbox One y SeriesStandard17 de septiembre
Overthrown*Xbox SeriesStandard17 de septiembre
Deep Rock Galactic: SurvivorCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC17 de septiembre
Frostpunk 2Cloud, Xbox SeriesUltimate18 de septiembre
Wobbly LifeCloud, PC y Xbox SeriesUltimate, PC, Standard18 de septiembre
HadesCloud, consolas y PCUltimate, PC, Standard18 de septiembre
Endless Legend 2*PCUltimate, PC22 de septiembre
SwornCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC23 de septiembre
Peppa Pig: World AdventuresCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Standard25 de septiembre
Visions of ManaCloud, PC, Xbox SeriesUltimate, PC, Standard25 de septiembre
Lara Croft and the Guardian of LightCloud, consolas y PCUltimate, PC, Standard30 de septiembre
SopaCloud, consolas y PCUltimate, PC7 de octubre

Los títulos que se suman a Standard para consolas Xbox posiblemente ya estaban disponibles para PC en otros niveles de la suscripción.

Ahora veamos cuáles son los juegos que van a abandonar el servicio a mediados de este mes.

  • Ninja Gaiden Sigma (Cloud, consolas y PC)
  • Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, consolas y PC)
  • Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, consolas y PC)
  • Terra Invicta (PC)

