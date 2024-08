Hay dos juegos de Halloween en desarrollo, John Carpenter está involucrado

Aunque podemos controlar a Michael Myers en Fortnite y en Dead by Daylight, parece que en el futuro lo veremos en el primer título basado en su franquicia desde el que salió para Atari 2600 en 1983. El estudio Boss Team Games, que en el pasado nos ofreció Evil Dead: The Game, anunció que está trabajando no en uno, sino en dos nuevos juegos basados en Halloween.

Este reporte llegó de forma exclusiva a IGN. Según éste, uno de los dos juegos está siendo desarrollado en el motor Unreal Engine 5 y en alianza con los productores de las recientes películas de la saga, incluyendo a John Carpenter.

En el pasado hemos visto juegos como F.E.A.R. 3 que se jactan de haber contado con la participación de este maestro del horror, pero en realidad no estuvo muy involucrado. En esta ocasión dicen que él sí va a estar muy relacionado con la producción. Ya veremos qué tan cierto es.

De momento no se dieron más detalles sobre estos juegos. Sabemos qué al menos uno de ellos «nos permitirá revivir momentos de las películas», pero no hablaron sobre el género al que pertenecerán, posibles fechas de lanzamiento ni a cuáles plataformas llegarán.