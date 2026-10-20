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Cada vez más juegos indies cancelan sus demos para evitar que los copien usando IA generativa

La IA sigue perjudicando a desarrolladores y jugadores.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La IA generativa ha sido un gran problema desde que se pudo de moda. Usa arte y texto sin permiso de los autores, consume grandes cantidades de recursos, los resultados son de pésima calidad y tiene arruinado el mercado laboral. Ahora hay que sumarle que personas sin escrúpulos están usando estas infames herramientas de IA para copiar juegos —especialmente juegos independientes— incluso antes de que se pongan a la venta.

En redes sociales y foros se pueden encontrar ya muchos mensajes de desarrolladores de juegos indies que acusan a otros de usar IA para copiar la jugabilidad, arte y a veces hasta el mismo código de sus juegos para crear «clones» que confunden a potenciales jugadores o se los roban. Esto le pasó recientemente al juego viral Needle on a Haystack y en casos como en el de Weasel Pit los creadores del juego legítimo dicen que los chantajean pidiéndoles dinero para no publicar un clon hecho con IA. Estos son solo un par de ejemplos de algo que se está volviendo un verdadero problema.

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Debido a esto algunos estudios han decidido cancelar las demos o las pruebas públicas de sus juegos. Uno de ellos es el estudio español Digital Sun (Moonlighter, The Mageseeker, Cataclismo) que está desarrollando el juego de ‘defensa de la torre’ en el castillo de un vampiro llamado ReVamp. Recientemente anunciaron que la prueba de juego que tenían planeada ha sido cancelada y en su lugar han decidido realizar una prueba más pequeña con su comunidad en Discord.

We’re keeping ReVamp’s first playtest small for now.Here’s why.

Digital Sun – Wishlist ReVamp! (@digitalsungames.com) 2026-10-19T13:05:02.605862318Z

La razón que dan es muy clara. Temen que ReVamp pueda ser clonado y publicado antes de siquiera salir a la venta como ya les ha pasado a tantos otros títulos.

Otro estudio que decidió cancelar su demo es Alliance Arts, creadores del curioso juego Drunken Goddess Reflux. En un comunicado publicado en Steam dicen lo mismo: temen que su juego sea copiado por otros usando IA u otras herramientas.

La IA generativa se ha convertido en una piedra en el zapato para desarrolladores de juegos legítimos y para los jugadores. Algunos creen que Steam debería comenzar a curar los juegos que están apareciendo en su plataforma no solo para evitar esta proliferación de clones, sino para dejar fuera la gran cantidad de «títulos basura» que están inundando la plataforma y que están siendo desarrollados con IA en masa.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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