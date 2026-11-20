Ya dimos una mirada a los juegos móviles elegidos como los mejores de 2026 para Android por la misma Google, ahora es hora de hacer lo mismo con la «competencia». Apple ya anunció los finalistas de sus premios App Store Awards 2026 para las mejores apps de su tienda, así que vamos a conocer cuáles son los juegos que ellos consideran los ‘GOTY’.
Mejor juego para iPhone
- Ball x Pit
- Dave the Diver
- Gambonanza
Mejor juego para iPad
- Aniimo
- Arknights: Endfield
- Where Winds Meet
Mejor juego para Mac
- Big Walk
- Blue Prince
- Crimson Desert: Enhanced
Mejor juego de Apple Arcade
- Perchang World
- PowerWash Simulator
- Pusheen’s Place
Mejor juego para Apple Vision Pro
- Cueva de las manos
- Ping Pong Club – Table Tennis
- Spatial Ops: Campaign Edition
Juegos con impacto cultural
- And Roger
- Consume Me
- PancitoMerge
- Sago Mini Jinja’s Garden
- Spilled!
- Tiny Bookshop
Los juegos y apps ganadoras de los premios App Store Awards 2026 serán anunciados por Apple en las próximas semanas. No dieron una fecha. Si les interesa conocer los nominados que no son juegos, pueden encontrarlos aquí.