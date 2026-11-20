Ya dimos una mirada a los juegos móviles elegidos como los mejores de 2026 para Android por la misma Google, ahora es hora de hacer lo mismo con la «competencia». Apple ya anunció los finalistas de sus premios App Store Awards 2026 para las mejores apps de su tienda, así que vamos a conocer cuáles son los juegos que ellos consideran los ‘GOTY’.

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Mejor juego para iPhone

Mejor juego para iPad

Aniimo

Arknights: Endfield

Where Winds Meet

Mejor juego para Mac

Big Walk

Blue Prince

Crimson Desert: Enhanced

Mejor juego de Apple Arcade

Perchang World

PowerWash Simulator

Pusheen’s Place

Mejor juego para Apple Vision Pro

Cueva de las manos

Ping Pong Club – Table Tennis

Spatial Ops: Campaign Edition

Juegos con impacto cultural

And Roger

Consume Me

PancitoMerge

Sago Mini Jinja’s Garden

Spilled!

Tiny Bookshop

Los juegos y apps ganadoras de los premios App Store Awards 2026 serán anunciados por Apple en las próximas semanas. No dieron una fecha. Si les interesa conocer los nominados que no son juegos, pueden encontrarlos aquí.