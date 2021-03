Conozcan los juegos que se lanzarán a lo largo de abril (2021)

Tras un mes repleto de títulos independientes y juegos no tan populares —claro, con la excepción del esperado Monster Hunter Rise—, los jugadores ya pueden prepararse para un mes con varios lanzamientos importantes. Aunque lo anterior no quiere decir que abril (2021) no contará con juegos ‘indie’ o de talante más pequeño, los cuales comprenden una gran variedad de géneros, habrá lanzamientos AAA repartidos a lo largo de las siguientes semanas e incluso una exclusiva. Será un buen mes para los amantes de la acción, los puzles y los RPG.

¡Conozcan algunos de los juegos que llegarán a lo largo de abril (2021)!

Outriders (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y PC) – 1 de abril

Star Wars: Republic Commando (PS4 y Switch) – 6 de abril

Oddworld: Soulstorm (PS4, PS5 y PC) – 6 de abril

Lost Words: Beyond the Page (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 6 de abril

Before Your Eyes (PC) – 8 de abril

Scarlet Hood and the Wicked Wood (PC) – 8 de abril

Island (Switch) – 8 de abril

Borderlands 3: Director’s Cut (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC) – 8 de abril

Cozy Grove (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 8 de abril

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Switch y PC) – 9 de abril

Say No! More (Switch, PC y iOS) – 9 de abril

Poison Control (PS4 y Switch) – 13 de abril

Ashwalkers (PC) – 15 de abril

SaGa Frontier Remastered (PS4, Switch, PC, iOS y Android) – 15 de abril

MLB: The Show 21 (PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S) – 20 de abril

Maskmaker (PSVR, Valve, HTC Vive y Oculus Rift) – 20 de abril

ScourgeBringer (PS4 y PS Vita) – 22 de abril

Smelter (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 22 de abril

Wraith: The Oblivion – Afterlife (Oculus) – 22 de abril

MotoGP 21 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 22 de abril

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (PS4, Switch y PC) – 22 de abril

Nier Replicant (PS4, Xbox One y PC) – 23 de abril

Judgement (PS5, Xbox Series X/S y Stadia) – 23 de abril

Death end re;Quest (Switch) – 27 de abril

Returnal (PS5) – 30 de abril

R-Type Final 2 (PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 30 de abril

New Pokemon Snap (Switch) – 30 de abril

¿Cuáles son los que más estás esperando? ¡No olvides decirlo en los comentarios!