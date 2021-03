Un día triste para la humanidad. La celebración por el trigésimo quinto aniversario de Super Mario Bros. llega a su fin el 31 de marzo del 2021. Pero no es solo cuestión de dejar de homenajear el primer juego de una franquicia que se extiende con cientos de títulos hasta nuestros días, sino que por orden de Nintendo, algunos de los productos que hicieron parte de dicha celebración serán eliminados de la eShop para Switch y sus versiones físicas dejarán de producirse.

Ignoramos si esto significa que las pocas existencias que queden en los locales serán destruidas y sus restos incinerados, pero hey, es el «Mariocalipsis», cualquier cosa puede pasar.

Juegos de Mario que ya no se pueden descargar en Switch

Entre los juegos y productos lanzados para los 35 años de Super Mario Bros., el que peor suerte corre es Super Mario Bros. 35. Este exclusivo del servicio por suscripción Nintendo Switch Online por obvias razones no salió en formato físico y es imposible de jugar sin conexión a internet. Hasta 35 jugadores simultáneos se daban cita en un sistema ‘Battle Royale’ que los hacía enfrentarse «simplemente» superando la mayor cantidad de niveles determinados del primer Super Mario Bros..

Al no poder acceder desde el 1ro de abril a los servidores de Super Mario Bros. 35, incluso si cuentas con una membresía activa de Nintendo Switch Online, todos los puntajes y logros obtenidos quedarán en el olvido del mundo digital. Ignoramos si pueda regresar en el futuro, pero tampoco existiría algún problema con ello, incluso como free-to-play con microtransacciones, como tantos ‘Battle Royale’ en el mercado.

«Buh-bye!»

El caso con Super Mario 3D All-Stars es un poco menos drástico, pues estuvo en venta de forma digital por medio de la eShop para Switch y en formato físico por parte de los distribuidores y tiendas habituales a nivel global. La colección HD desaparece de la eShop, pero por supuesto las versiones físicas no se autodestruirán en cinco segundos. O eso creemos.

Una posibilidad de regresarlos a la vida en sus versiones HD podría ser que Nintendo los ponga a la venta de forma individual dentro de unos meses, con algún descuento para quienes opten por comprar los tres en conjunto. Quién sabe, hasta podrían darnos la sorpresa de relanzar Super Mario Galaxy 2 para compensar su ausencia en la colección de 2020.

Los juegos de Mario en Switch recibieron un fuerte empujón con esta compilación.

Una consola

Un producto de nostalgia actualizado a tiempos modernos es Game & Watch: Super Mario Bros., que también hace parte del «Mariocalipsis» y dejará de ser vendido en tiendas u otros distribuidores hasta agotar existencias. Dicha categoría de hardware no es ajena a esta clase de fechas límite, especialmente si hablamos de consolas de edición limitada o por ejemplo todas las portátiles temáticas de The Legend of Zelda, cuyos precios se vuelven estrambóticos con el paso de los años.

Ya que tuvimos un buen tiempo para adquirirla, más que un relanzamiento de esta Game & Watch y hablando de Zelda, lo que sí esperamos es que Nintendo se deje ver con una Game & Watch: The Legend of Zelda para celebrar los 35 años de la franquicia.

El más importante de los juegos de Mario en una consola dedicada, no solo en Switch.

Y un invitado especial

No podemos dejar de mencionar otro de los afectados por el «Mariocalipsis» que no tiene nada que ver con Mario pero desaparece en el mismo paquete el 31 de marzo. Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light se lanzó en Switch el pasado 4 de diciembre para celebrar los 30 años de Fire Emblem, por primera vez fuera de Japón y localizado, sin contar el ‘remake’ Shadow Dragon para Nintendo DS.

Pero la fecha de lanzamiento del juego original para Famicom es el 20 de abril de 1990, por lo que no entendemos el no darle 20 días más para terminar de celebrar sus 30 años, antes de su cumpleaños 31. De cualquier forma, quienes hayan comprado digitalmente este juego podrán volverlo a descargar si quizás lo llegan a archivar en sus Switch, aunque con tan liviano peso no vemos motivo alguno para desinstalarlo.

«¡¿Por qué tú?!»

Incluso quienes hayan comprado la Fire Emblem 30th Anniversary Edition, cuyo juego solo viene en código para descargar digitalmente y no lo hayan hecho, podrán redimirlo cuando deseen aún después del 31 de marzo. Así que ya ven, no todo está perdido en cuanto a estrategia táctica por turnos de la era sin ‘fanservice’.