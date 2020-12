Los juegos más decepcionantes de 2020 para nuestros redactores

Hace un año, los redactores de GamerFocus se reunieron para escoger sus juegos más decepcionantes de 2019. Ahora, faltando un poco más de una semana para que termine 2020, el equipo editorial vuelve a juntarse para presentar sus juegos más decepcionantes del año. Sin embargo, los lectores notarán que algunas elecciones de este listado resultarán polémicas.

Cabe aclarar que un título decepcionante no es un sinónimo de uno malo. De hecho, varios juegos de este listado fueron aclamados por los redactores de GamerFocus. Incluso tenemos un ganador del Poporo de Oro 2020. Los títulos presentes en esta lista no fueron escogidos por su calidad, sino porque no estuvieron a la altura de las expectativas de los escritores.

Con esa explicación fuera del camino, es hora de presentar los juegos más decepcionantes de 2020 para los redactores de GamerFocus y explicar por qué están en esta lista.

Cuando fue anunciado en Paris Game Week 2017, el concepto de Ghost of Tsushima me cautivó. ¿Un juego de mundo abierto ambientado en medio de la primera invasión mongola a Japón? Sería la primera vez que dicho evento se vería representado en un videojuego.

Durante tres años, estuve esperando a la que apuntaba a ser una de las grandes exclusivas de PS4. Junto con God of War y Spider-Man, Ghost of Tsushima se posicionaba como un juego cuya mera existencia justificaría la compra de la consola de octava generación de Sony.

Desafortunadamente, tal no fue el caso.

Aunque bellísimo a nivel gráfico, Ghost of Tsushima terminó siendo otro ‘sandbox’ en la vena de Assassin’s Creed. Cabe señalar que esto no lo convierte en un mal juego. De hecho, la experiencia base es entretenida y continuó recibiendo contenidos después de su lanzamiento. Entre estos destaca el modo multijugador Leyendas. Aun así, el que una de las grandes exclusivas de Sony no ofrezca novedad alguna en comparación a una franquicia ‘third-party’ es sin lugar a dudas mi mayor decepción de 2020 en lo que respecta a videojuegos.

DOOM Eternal no es un mal juego. No habría ganado el Poporo de Oro a «mejor juego de disparos» si lo fuera. Aun así, no me quedó un buen sabor de boca tras terminarlo. Todo se debe a la larga sombra de su predecesor.

El DOOM de 2016 era lo que necesitaba el género en ese momento y destacó por su simpleza a la hora de ofrecer diversión y emoción. Eternal se fue por el camino contrario. Demasiados sistemas de juego. Demasiada historia. Demasiada complejidad. No deja de ser divertido, pero los ‘bailes de violencia’ que eran los combates del juego anterior se vuelven abrumadores debido a la gran cantidad de elementos que debemos manejar. Ya no hay un ritmo en el uso de diferentes armas, la munición escasea y hay enemigos que requieren el uso de ataques específicos. Estas restricciones afectan el flujo del juego de forma negativa.

Y no he mencionado los Merodeadores, enemigos que requieren que ‘esperemos’ el momento de atacar. Estos van contra la filosofía de DOOM y verlos aparecer en un combate hacían que perdiera las ganas de seguir jugando.

El juego tiene muchos otros méritos jugables, una gran banda sonora y es visualmente increíble. Aun así, sus múltiples sistemas de combate lo convirtieron en una decepción para mí tras el excelente juego anterior.

Cyberpunk 2077 – Juan Camilo Ospina

CD Projekt RED era el elegido. Iba a traer innovación a la industria, no a sumergirla en el caos de las relaciones públicas. A pesar de que se lanzó hace menos de un mes, Cyberpunk 2077 resultó ser uno de los fiascos más grandes de 2020. No me malinterpreten: el juego se ve fantástico en los sistemas que de verdad pueden correrlo. Sin embargo, esa deshonestidad hacia las consolas de octava generación rompió la confianza de los aficionados.

El juego fue anunciado antes de la salida de PS4 y Xbox One. Tuvo cinco años de desarrollo con múltiples retrasos y reportes de ‘crunch’. A pesar de ello, la respuesta de algunos es “a mí me funciona, te j%&[email protected]”. ¿Qué hubiera pasado si el juego hubiera salido en su fecha original, antes de la llegada de PS5 y Xbox Series X? CD Projekt RED tiene un largo camino para reivindicarse. No solo con sus fanáticos, sino con toda la comunidad de los videojuegos.

No sé por qué a estas alturas sigo esperando un digno sucesor de The Legend of Zelda: The Wind Waker o algún estudio que se atreva a desarrollar un mar abierto por el mismo estilo de la obra de Nintendo, mi Zelda favorito. Sin embargo, Windbound abordó esa promesa independiente con su temática isleña, aventura en altamar y geografía tropical, que por todos lados gritaba Breath of the Wild como figura de inspiración artística y The Wind Waker como eje central.

El resultado final distó mucho de tales ambiciones, puesto que Windbound es otro de muchos juegos ‘indies’ que abordan la generación por procedimientos como alternativa al diseño de niveles, sin mucho interés en crear una por una islas que llamasen la atención y que incluso hubiesen podido estar más habitadas que el Gran Mar. De esta forma es una experiencia cíclica, aburrida, algo tediosa, a lo largo de un sistema de juego donde el principal villano es la navegación con vela y donde no hay una verdadera variedad de islas como nos prometieron.

La lección final es que, si quieres jugar algo como Zelda, mejor juega Zelda.

Este año hemos visto buenos ‘remakes’, tales como los de Resident Evil 3 y Final Fantasy VII. Sin embargo, oculto en la sombra se encontraba Panzer Dragoon Remake.

Lo que pudo ser una gran oportunidad para revivir el clásico juego de Team Andromeda terminó siendo una decepción que puso en evidencia la falta de amor al clásico de Sega Saturn. Los gráficos de Panzer Dragoon Remake son bastante modestos para un juego que llega en el ocaso de octava generación de consolas. Las mejoras jugables no solo son innecesarias, sino que no están implementadas de forma orgánica. En lo que respecta al contenido extra, el juego no cuenta con algo de valor histórico. Esto es una verdadera pena al tener en cuenta el increíble material de origen. Lo único rescatable es la música, la cual no recibió cambios.

¿Qué opinan de nuestra lista? ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles fueron sus juegos más decepcionantes de 2020? ¡Den todo a conocer a los comentarios!