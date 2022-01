Los 10 juegos más esperados de 2022 para PlayStation (PS4 & PS5)

Recientemente, listamos 20 de los juegos más esperados de 2022. Por supuesto, entre estos hay múltiples exclusivas. Con el fin de resaltar las mejores, hemos preparado varios listados enfocados en cada familia de consolas. Por supuesto, el presente se centra en 10 juegos de PlayStation (PS4 & PS5) que arribarán a lo largo de 2022. Con el fin de que la lista no sea demasiado corta, se incluirán títulos que llegarán a PC además de las plataformas de Sony.

Cabe señalar que algunos de los juegos presentes en esta lista aún no cuentan con una fecha de lanzamiento. Por ende, existe la posibilidad de varios de estos títulos no salgan en 2022. Igualmente, este artículo será actualizado en la medida que se revelen y/o modifiquen fechas.

¡Aquí están 10 de los juegos de PlayStation (PS4 & PS5) más esperados de 2022!

¿Cuáles son los juegos de PlayStation (PS4 & PS5) más esperados de 2022?

Sifu (PS4, PS5 y PC) — 8 de febrero

Inspirado en películas como The Raid, Old Boy y John Wick, Sifu girará alrededor de un joven artista marcial decidido a vengarse del grupo que asesinó a su familia. Con su limitado conocimiento de kung-fu, tendrá que ingeniárselas para acabar con todos sus enemigos en una noche. No obstante, tendrá un elemento a su favor: un amuleto que lo devolverá a la vida cada vez que muera. Sin embargo, el protagonista envejecerá cada vez que reviva.

Horizon Forbidden West (PS4 y PS5) — 18 de febrero

La historia de Aloy no ha terminado. A través de la anticipada secuela del éxito de 2017, los jugadores explorarán regiones completamente nuevas del globo —California, Utah y Nevada— y descubrir el origen de una misteriosa enfermedad. Por supuesto, también supondrá el debut de mecánicas nuevas. Estas ampliarán tanto el sistema de combate como el desplazamiento.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Horizon Forbidden West, sigan este enlace.

Babylon’s Fall (PS4, PS5 y PC) — 2 marzo

El próximo proyecto de PlatinumGames pone a los jugadores en los zapatos de un Centinela. ¿Cuál es su misión? Escalar hasta la cima de la torre Ziggurat. Con un amplio arsenal de armas a su disposición —que incluyen espadas, martillos, arcos, varas y escudos—, los jugadores deberán abrirse paso a través de hordas de enemigos en solitario o acompañados por otros guerreros. A medida derroten oponentes y superen niveles, obtendrán mejor equipamiento.

Gran Turismo 7 (PS4 y PS5) — 4 de marzo

Después de 5 años, la franquicia de conducción recibirá una nueva entrega. Esta sacará provecho al poder de PS5 para entregar la experiencia más inmersiva e impresionante de la serie. El título no solo correrá a 60 fps y 4K, sino que contendrá modos de pasadas entregas.

Forspoken (PS5 y PC) — 24 de mayo

Según Square Enix, esta es una experiencia diseñada para sacar provecho a todo el poder de PS5. En los zapatos de Frey Holland, una joven transportada a Athia, los jugadores podrán explorar un mundo abierto mientras utilizan magia para hacer frente a los peligros que lo habitan. Por fortuna, el desplazamiento veloz y fluido será una de los enfoques del juego.

Ghostwire: Tokyo (PS5 y PC) — Segundo trimestre

Tras la desaparición del 99% de la población de Tokio, los jugadores deberán utilizar sus habilidades sobrenaturales para hacer frente a los espíritus que deambulan por la ciudad y llegar al fondo del misterio. A diferencia de otros juegos de acción en primera persona, el combate de Ghostwire: Tokyo estará inspirado en Kuji-kiri y girará alrededor de combos.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Ghostwire: Tokyo, sigan este enlace.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (PS5 y PC) — Segundo trimestre

Ambientado en el universo de Vampire: The Masquerade, este juego de disparos en tercera persona —que sacará provecho a las habilidades sobrenaturales de los vampiros— será ‘free-to-play’ y permitirá que los jugadores personalicen la apariencia de sus avatares.

DNF Duel (PS4, PS5 y PC) — Tercer trimestre

Basado en el popular ‘beat ‘em up’ de Neople, DNF Duel tomará las diferentes clases y las convertirá en luchadores con habilidades únicas. Además de la cuidada presentación visual por la que es conocido Arc System Works, las mecánicas de juego están siendo desarrolladas por Eighting. Este estudio es mejor conocido por Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars.

God of War Ragnarök (PS4 y PS5) — No hay fecha

La secuela del celebrado God of War (2018) marcará el fin de la saga nórdica de la franquicia. Ambientada 3 años después del final del pasado juego, la historia seguirá nuevamente a Kratos y Atreus mientras intentan detener el Ragnarok. Sin embargo, no será sencillo. El dúo deberá hacer frente a antiguos aliados y nuevos enemigos, entre los que se encuentra el dios Thor.

Un rumor sugiere que God of War Ragnarök se lanzará el 30 de septiembre de 2022.

Stray (PS4, PS5 y PC) — No hay fecha

De la mano Annapurna Interactive y BlueTwelve Studio, los jugadores deberán explorar una ciudad únicamente habitada por robots y encontrar el camino de vuelta a casa. Además de resolver acertijos e interactuar con los habitantes de este escenario ‘cyberpunk’ en decadencia, los jugadores deberán combatir contra peligrosas criaturas usando la ayuda del dron B12.

