Estos son los juegos móviles que recaudaron más de 1000 millones de dólares en 2021

Puede que las consolas y PC sigan siendo el hogar de los videojuegos más prestigiosos y llamativos, pero los dispositivos móviles son mucho más populares. Estas plataformas son las elegidas por la gran mayoría de la población a la hora de jugar videojuegos y los números de recaudación lo demuestran. En 2021, ocho juegos móviles lograron recaudar más de 1000 millones de dólares. ¡Eso son más de 4 billones de pesos colombianos!

De acuerdo a la compañía de medición y análisis de audiencias Sensor Tower, estos fueron los juegos móviles que más dinero hicieron a lo largo del año, en orden.

PUBG Mobile – Tencent Honor of Kings – Tencent Genshin Impact – MiHoYo Roblox – Roblox Coin Master – Moon Active Pokémon Go – Niantic Candy Crush Saga – King Free Fire – Garena

Los dos primeros juegos de la lista, PUBG Mobile y Honor of Kings, recaudaron casi 3 mil millones de dólares cada uno. Estos deben su éxito especialmente a su popularidad en Asia. PUBG Mobile es un fenómeno en India, mientras que Honor of Kings —conocido como Arena of Valor en occidente— es el juego más popular de China.

Tampoco nos extraña ver a Genshin Impact en el listado de los juegos móviles que más dinero recaudaron en 2021. El afán de los jugadores por obtener todos los personajes ha hecho que miHoYo recaude casi dos mil millones de dólares este año. También vemos que los constantes escándalos no han hecho a Roblox menos exitoso.

Pokémon Go continúa aferrado a la lista con fuerza, igual que el siempre popular Candy Crush. La lista es completada con Free Fire, que se ha convertido en uno de los títulos más jugados en Colombia.

Via: TheGamer

Fuente: Sensor Tower