Todos los juegos y noticias de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026

Capcom debe estar de fiesta celebrando el enorme éxito de Resident Evil Requiem, pero los negocios no paran y tiene muchos títulos para lanzar este año y el próximo. Durante la presentación Capcom Spotlight emitida el jueves 5 de marzo de 2026 hablaron de varios de estos juegos y revelaron nuevos detalles al respecto. Vamos a verlo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Nintendo. Seguir

Pueden ver la presentación completa con subtítulos en español en el canal oficial de Capcom Latam en YouTube Si prefieren conocer una a una las noticias, sigan adelante.

Los juegos que mostraron en la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026 fueron los siguientes:

Pragmata

Un nuevo tráiler reveló nuevos detalles sobre la trama y la relación del protagonista con la adorable robot Diana. Este juego saldrá para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y en Steam para PC el 17 de abril de 2026. También presentaron a Cabin, un nuevo personaje robótico que nos apoyará desde un refugio.

También revelaron una edición deluxe, un pack con contenido cosmético para los personajes y el refugio, los bonus para quienes compren el juego anticipadamente y nuevo merchandising inspirado en el juego, incluyendo el Amiibo de Diana que saldrá pronto. La demo ya está disponible.

Mega Man Star Force Legacy Collection

Revelaron cómo serán las partidas en línea del juego. Habrán partidas casuales en las que podremos usar mazos predeterminados, partidas clasificatorias y personalizadas con amigos. Habrá la posibilidad de cambiar cartas con amigos o ‘Hermanos’, de los cuales podremos tener hasta 100.

Saldrá el 27 de marzo de 2026. Habrán diseños de personajes y música exclusiva para quienes compren el juego anticipadamente y el anime de la serie estará gratis en YouTube.

Mega Man Dual Override

Ya habíamos mostrado los 20 finalistas del concurso de diseño de Robot Masters y durante la presentación pudimos ver los seis ganadores. No revelaron aún el seleccionado que aparecerá en el juego.

Este juego saldrá en 2027.

Resident Evil

Esto es lo que hará Capcom para celebrar los 30 años de la serie.

Habrá una nueva atracción en los estudios Universal de Japón.

Saldrá un nuevo juego arcade basado en Resident Evil 2

Habrá una gira mundial del concierto sinfónico con la música de Resident Evil

Está a la venta un paquete con Resident Evil 7, Village y Requiem solo hasta el 31 de marzo

Onimusha: Way of The Sword

Mostraron nuevas imágenes de la nueva entrega de esta saga histórica de terror en la era Edo. Saldrá este año para PS5, Xbox Series X|S y PC.

No podemos agregarlo por restricción de edad, pero pueden verlo siguiendo este enlace.

Street Fighter 6

Como ya sabemos, Alex será agregado al juego el 17 de marzo. Repasaron sus movimientos, la forma en que el luchador Kenny Omega participo en la captura de movimientos, la canción de JamProject usada para él y su Fighting Pass. También mostraron los nuevos trajes de Elena y Dee Jay. Llegarán el mismo día

También recordaron que la Capcom Cup 2026 se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de marzo, pero es un evento PPV así que muchos nos lo perderemos.

También recordaron que la nueva película de Street Fighter se estrenará el 16 de octubre de 2026 y mostraron algunas escenas detrás de cámaras.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Mostraron el tráiler de lanzamiento de este juego que saldrá para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 13 de marzo de 2026.

Aquellos que tengan partidas de otros juegos de Monster Hunter recibirán armaduras para el protagonista. Vincular la cuenta Capcom ID dará una apariencia para Rudy.

Habrá contenido descargable gratuito también: accesorios para la protagonista y una armadura especial para Simon. Quienes lo compren anticipadamente recibirán también una armadura especial para Elenor.

Finalmente, estrenarán un tráiler de anime con parte de la historia del juego.

Eso es todo lo que mostraron en la presentación de Capcom de marzo de 2026.