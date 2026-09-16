Todos los juegos mostrados en la presentación Capcom Spotlight de Tokyo Game Show 2026

Tal como se esperaba, no mostraron juegos nuevos ni llegaron grandes noticias en la presentación Capcom Spotlight de Tokyo Game Show 2026, ni siquiera sobre el esperado Resident Evil Veronica, pero sí algunos detalles interesantes sobre juegos que vienen como Mega Man: Dual Override, nuevo contenido para títulos como Pragmata y Street Fighter 6 y la expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance.

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Estos fueron todos los juegos que mostraron en la presentación.

Mega Man: Dual Override

Dieron nuevos detalles de jugabilidad que revelaron más sobre Proto Man, el hermano de Mega Man y segundo personaje controlable. Proto Man hace más daño que Mega Man y se especializa en combate a corta distancia. También gana nuesvas habilidades y acciones con el escudo al derrotar a los Robot Masters.

También explicaron que podremos mejorar las habilidades de los personajes y darles nuevas características equipándolos con más de 50 chips personalizados.

Otra novedad respecto a anteriores juegos será que cada nivel tendrá tres áreas. Mostraron más jugabildiad de Twinkle Girl y la habilidad Override, un sistema que se activa cuando ciertas circunstancias se cumplen y potencian las habilidades de Rock y Blues.

Pragmata

El traje de Mega Man para Hugh y la apariencia de Roll para Diana se podrán obtener como una descarga gratis el 17 de septiembre de 2026. Tendrán estilos alternativos que se parecen más a los personajes de los juegos clásicos de Capcom, nueva música y gestos para Diana.

Resident Evil

No dijeron nada nuevo sobre la saga Resident Evil en la presentación de Capcom. Nos recordaron que los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4 saldrán en ediciones con todo el contenido descargable extra para Nintendo Switch 2.

También recordaron que la celebración del aniversario 30 de Resident Evil tendrá una enorme exhibición en Tokyo, una atracción llamada The Dive en Universal Studios Japan y la serie de conciertos Symphony of Legacy.

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen

Hablaron un poco más de este DLC y mostraron el tráiler con la nueva zona Norgan y el nuevo personaje Eir junto a quien investigaremos al inmortal Dragon caído.

Volvieron a decir que tendremos 12 calabozos únicos en el área del juego original junto a nuevos peinados y tatuajes. Lo único nuevo es que revelaron nuevos peones oficiales creados por streamers que podremos descargar.

Street Fighter 6

Nos recordaron que Arjun llegará en octubre y que su pase de pelea ya está disponible.

En colaboración con la película, veremos pantallas de reto especiales con los actores que interpretan a los luchadores en la película. También revelaron el traje 4 para C. Viper, un sexi traje de baño.

Finalmente dijeron que Tifa llegará a comienzos de 2027 y el siguiente personaje saldrá en el segundo trimestre de ese año, pero ya sabíamos eso.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

El productor del juego habló sobre esta expansión DLC que llegará en 2027 y reveló que uno de los nuevos monstruos que tendrá será el dragon anciano Teostra.

También dieron detalles nuevos sobre la historia, escenarios y jugabilidad, especialmente el uso del Igniciador que potenciará los ataques y modificará algunos movimientos gracias al modo Ignipotencia.

Finalmente, recordaron que Monster Hunter Wilds saldrá para Nintendo Switch 2 con todas las anteriores actualizaciones el 4 de diciembre de 2026.

Eso fue todo lo que mostraron en la presentación Capcom Spotlight de Tokyo Game Show 2026.