Todos los juegos de la presentación Xbox Partner Preview de noviembre 2025

Aunque la división de juegos de Microsoft no está en su mejor momento, no van a dejar de sacar títulos para sus consolas. En la presentación Xbox Partner Preview del jueves 20 de noviembre de 2025 pudimos ver todos los juegos ‘third-party’ que van a salir para Xbox One, Xbox Series X|S y Xbox for PC en las próximas semanas y meses.

Si quieren ver la presentación completa, la encontrarán a continuación. Sigan bajando para ver uno a uno los tráileres que mostraron.

Estos son todos los títulos presentados:

Armatus

Saldrá en 2026 para la plataforma Xbox, PS5, PC y Nintendo Switch 2.

The Mound: Omen of Cthulhu

Saldrá en el tercer trimestre de 2026 para la plataforma Xbox, PS5, PC y Nintendo Switch 2.

Dave The Diver / Dave The Diver: In The Jungle

Dave The Diver ya está disponible para Xbox. La esperada continuación saldrá a comienzos de 2026.

Crownsword

Saldrá para la plataforma Xbox, PS5, PC y Nintendo Switch.

Echo Generation 2

Saldrá para la plataforma Xbox y PC.

Vampire Crawlers

El nuevo juego de los creadores de Vampire Survivors saldrá para la plataforma Xbox, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC en 2026. Estará disponible en Game Pass desde el día uno.

007: First Light

Saldrá para plataforma Xbox, PS5, NS2 y PC el 27 de marzo de 2026.

Roadside Research

Este curioso juego de administración saldrá para plataformas Xbox y PC a comienzos de 2026.

Total Chaos

Este juego de acción y terror en primera persona saldrá para la plataforma Xbox, PS5 y PC hoy 20 de noviembre.

ReAnimal

El juego de los creadores de Little Nightmares saldrá para la plataforma Xbox, PS5, Nintendo Switch 2 y PC el 13 de febrero de 2026.

Erosion

Este juego voxelado saldrá para la plataforma Xbox, PS5 y PC en 2026.

Zoopunk

Este juego protagonizado por un «adorable conejito» saldrá para la plataforma Xbox, PS5 y PC.

Cloverpit

Este juego que ya está en PC llega a la plataforma Xbox hoy 20 de noviembre. Anunciaron un DLC.

Hitman: World of Assassination

Este juego tendrá una colaboración con Eminem que saldrá 1 de diciembre de 2025.

Tides of Annihilation

Saldrá para la plataforma Xbox, PS5 y PC

Raji: Kaliyuga

Este juego inspirado en la mitología india y secuela de Raji saldrá para la plataforma Xbox, PS5 y PC.

Esos fueron todos los juegos revelados en la presentación Xbox Partner Preview del 20 de noviembre de 2025.

