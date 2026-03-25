Este es uno de los juegos de PS Plus Essential en abril de 2026 según una filtración

Nuevo mes, nuevos títulos para agregar a nuestra biblioteca de PlayStation Plus. Vamos a conocer cuáles son los juegos que Sony va a agregar al nivel Essential del servicio por suscripción PS Plus en el mes de abril de 2026 en unos días, pero ya sabemos cuál será el primero de ellos gracias a una filtración hecha por el siempre confiable informante billbil-kun en el sitio web francés Dealabs.

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Este título y los demás juegos que serán revelados luego estarán activos para ser redimidos en el servicio PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 7 de abril y el lunes 4 de mayo de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

De acuerdo a la filtración, el juego que encabezará el listado de juegos «gratis» de PS Plus Essential en abril será Lords of the Fallen para PS5.

Este juego de 2023 es un RPG de acción perteneciente al género ‘soulslike’ desarrollado por el estudio Hexworks y publicado por CI Games. Es a su vez un ‘reboot’ del juego del mismo nombre lanzado en 2014, pero ninguno de los dos se convirtió en un éxito de ventas. De hecho, recibió críticas mixtas por parte tanto de la prensa como de los jugadores. A nosotros sí nos gustó mucho y le dimos una reseña muy positiva.

Actualizaremos esta nota cuando PlayStation haga el anuncio oficial con lo demás títulos que llegarán a PS Plus el próximo mes o cuando estos se filtren.

Si aún no lo han hecho aún todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de marzo de 2026 —PGA Tour 2K25 (PS5), Slime Rancher 2 (PS5), Monster Hunter Rise (PS4/PS5) y The Elder Scrolls Online: Gold Road Collection (PS4/PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 6 de abril de 2026.

Además de PS5, Lords of the Fallen está disponible para Xbox Series X|S y PC.