PlayStation terminará un año lleno de justas críticas contra ellos —no hemos olvidado los aumentos de precios, cierre de estudios ni los planes de acabar con el formato físico— con tres juegos «gratis» para los suscriptores del nivel Essential de PS Plus que estarán listos en el mes de diciembre de 2026.

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Se trata de los siguientes:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Amnesia: The Bunker (PS4)

Estos tres títulos podrán ser redimidos por suscriptores de PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 1 de diciembre de 2026 y el lunes 4 de enero de 2027. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 es una compilación de los remakes del tercer y cuarto juegos de la popular serie de juegos de patinaje que salieron originalmente para la primera consola de PlayStation. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Dragon Ball Xenoverse 2 es un juego de pelea basado en la popular serie de manga y anime en el que podemos elegir entre docenas de personajes conocidos y sus diferentes transformaciones o crear uno propio para enfrentar los curiosos escenarios del modo historia o enfrentar a otros jugadores en línea. Aquí está nuestra reseña.

Amnesia: The Bunker es un excelente juego de terror en el que controlamos a un soldado de la primera guerra mundial atrapado en las trincheras con una amenaza de otro mundo.

Todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de noviembre de 2026 —Tomb Raider IV – VI Remastered (PS4, PS5), Dead Island 2 (PS4, PS5) y Monster Train 2 (PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 30 de noviembre de 2026. Si lo que quieren es conocer cuáles son los juegos que agregaron a los niveles Extra y Deluxe en el último mes, den clic aquí.