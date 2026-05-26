Estos son los juegos de PS Plus Essential en junio de 2026

Si el aumento de precios del servicio de PlayStation no los hizo cancelar su suscripción, entonces seguramente les interesa conocer cuáles son los juegos que agregarán a PS Plus en el nivel Essential en el mes de junio de 2026. Ya está confirmado oficialmente que son los siguientes:

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Grounded: Fully Yoked Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Estos títulos podrán ser redimidos por suscrioptores el servicio PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 2 de junio y el lunes 6 de julio de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Grounded: Fully Yoked Edition es un juego de supervivencia multijugador desarrollado por Obsidian en el que tomamos control de niños miniaturizados que deben sobrevivir en un jardín lleno de insectos y peligros. A los veteranos de inmediato nos recuerda a ese clásico que es Querida, encogí a los niños.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 es un juego de peleas en plataformas al estilo Super Smash Bros., pero con personajes sacados de caricaturas de Nickelodeon como Bob Esponja, Tortugas Ninja, Danny Phantom y más.

Warhammer 40,000: Darktide es un título multijugador en primera persona desarrollado en el mundo ‘grimdark’ de Warhammer 40K.

Si aún no lo han hecho aún todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de mayo de 2026 —EA Sports FC 26 (PS4, PS5), Wuchang: Fallen Feathers (PS5) y Nine Sols (PS4, PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 1 de junio de 2026.