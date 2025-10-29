Videojuegos

Estos son los juegos de PS Plus Essential de noviembre de 2025

Un gato nos contó un secreto.

Julian Ramirez
Gracias al siempre confiable informante billbil-kun de la página frances Dealabs nos enteramos cuál será el título que encabezará la lista de juegos de PS Plus Essential en el mes de noviembre de 2025 hace unos días, pero ya tenemos confirmación por la misma PlayStation de cuáles serán los tres títulos.

Se trata de los siguientes:

  • Stray (PS4 y PS5)
  • EA Sports WRC 24 (PS5)
  • Totally Accurate Battle Simulator (PS4 y PS5)

Este juego y dos más que aún no conocemos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential Extra y Deluxe entre el martes 4 de noviembre y el martes 2 de diciembre de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Stray es una fantástica aventura que combina exploración, resolución de acertijos, sigilo y hasta plataformas. Controlamos a un gato en un mundo posapocalíptico que cae en un mundo subterráneo habitado por robots y ahora busca la forma de regresar a la superficie. Pueden leer nuestra reseña aquí.

EA Sports WRC 24 es la entrega correspondiente al año pasado del juego de carreras oficial del campeonato mundial de Rally.

Totally Accurate Battle Simulator o simplemente TABS es un jocoso simulador en el que podemos crear toda clase de unidades de combate locas para enfrentarse entre sí y ver cómo responden al exagerado sistema de físicas.

Todavía tienen algunos días para redimir los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2025 —Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon si no lo han hecho aún, pues estarán disponibles hasta el 4 de noviembre.

