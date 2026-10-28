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Lara Croft, zombis y monstruos protagonizan los juegos que llegan a PS Plus Essential en noviembre de 2026

Aventuras fantásticas y posapocalípticas.

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Si todavía siguen suscritos a PS Plus les interesará saber cuáles son los juegos que PlayStation va a agregar al nivel Essential en el mes de noviembre de 2026.

Estos títulos podrán ser redimidos por suscriptores de PS Plus en todos sus niveles —Essential, Extra y Deluxe— entre el martes 3 y el lunes 30 de noviembre de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

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  • Tomb Raider IV – VI Remastered (PS4, PS5)
  • Dead Island 2 (PS4, PS5)
  • Monster Train 2 (PS5)

Tomb Raider IV – VI Remastered es una colección que incluye versiones remasterizadas de los juegos Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness que salieron originalmente para PlayStation, Dreamcast y PlayStation 2.

Dead Island 2 es un RPG de acción en primera persona en que recorremos una versión posapocalíptica de Los Ángeles tras una invasión de zombis. Aquí tienen nuestra reseña.

Monster Train 2 es un «roguelike deck builder» al estilo de Slay The Spire en el que recorremos el cielo y el infierno construyendo mazos con mosntruos poderosos para enfrentar a los Titanes.

Todavía tienen tiempo para reclamar los juegos de PS Plus Essential de octubre de 2026 —F1 25 (PS5), Hunt: Showdown 1896 (PS5) y Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4, PS5)— que estarán disponibles para ser redimidos hasta el lunes 2 de noviembre de 2026. Si lo que quieren es conocer cuáles son los juegos que agregaron a los niveles Extra y Deluxe en el último mes, den clic aquí.

Los jugadores siguen quejándose de que la calidad de los juegos ofrecidos por este nivel del servicio PlayStation Plus ha decaído mucho en los últimos meses. Esto —sumado a la gran cantidad de decisiones impopulares que ha tomado la compañía como subir el precio del Hardware, cerrar estudios y acabar con los videojuegos físicos— han hecho que cada vez sean más quienes no renuevan sus suscripciones.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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