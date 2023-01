Como cada mes, el siempre fiable informante billbil-kun está aquí para decirnos cuáles serían los juegos de PS4 y PS5 que se unirán al servicio por suscripción PS Plus o PS+ Essential en el mes de febrero de 2023. Vamos a ver qué tiene para decirnos.

Lo curioso es que en esta ocasión la filtración no llegó como tradicionalmente lo hace en el foro francés Dealabs, sino en la cuenta de Twitter de billbil-kun.

De acuerdo a la filtración, los juegos de PS Plus/PS+ Essential en febrero de 2023 para PS4 y PS5 serían:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Destiny 2 Beyond Light (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Mafia Definitive Edition (PS4), solo en algunas regiones.

Parece que Mafia Definitive Edition solo estará disponible en algunas regiones. La filtración no menciona cuáles ni cuál sería el juego que lo reemplazaría en las regiones a las que no llegará. Estos juegos estarían disponibles a partir del martes 7 de febrero de 2023.

Actualizaremos esta nota tan pronto recibamos confirmación oficial de Sony diciendo que OlliOlli World, Evil Dead The Game, Destiny 2 Beyond Light y Mafia Definitive Edition sí serán los los juegos de PS Plus o PS+ Essential que llegarían en febrero de 2023 a PlayStation 4 y 5.

Si todavía no han agregado a su biblioteca los juegos de enero —Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 y Axiom Verge 2— tienen hasta el lunes 6 de febrero de 2023 para hacerlo.

Fuente: cuenta de billbil-kun en Twitter